Het IMF sombert over de wereldeconomie, zelfs als er een zachte brexit komt

Het Internationaal Monetair Fonds heeft de verwachtingen voor de economische groei in de wereld naar beneden bijgesteld. Bij de aftrap van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos waarschuwde IMF-directeur Christine Lagarde bovendien voor sterk toegenomen risico’s van een verdere verslechtering in de wereldeconomie.

Onder invloed van tegenvallende groei in de eurozone en een aantal opkomende economieën is het beeld ten opzichte van de laatste ramingen in oktober vorig jaar flink verslechterd. Het IMF gaat nu uit van een wereldwijde groei van 3,5 procent in 2019, en 3,6 procent in 2020. In oktober rekende het voor beide jaren nog op 3,7 procent groei.

Vooral Duitsland en Italië groeien minder hard dan verwacht, denkt het IMF. In Duitsland wegen de problemen in de autosector, te midden van de emissieschandalen, zwaar. Daarnaast heeft het land als grote exporteur sterk te lijden onder de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Maar ook de Duitse consument houdt de hand op de knip. Het IMF heeft de groeiverwachting voor de oosterburen verlaagd van 1,9 naar 1,3 procent in 2019. Voor 2020 zou Duitsland de eerder verwachte groei van 1,6 procent wel halen.

Bijkomend probleem is dat veel landen, maar ook bedrijven, nog altijd kampen met hoge schulden als gevolg van de vorige grote recessie

Italië kan rekenen op 0,6 procent groei in 2019 – bijna de helft van de eerdere verwachting, vanwege onzekerheden over de staat van de Italiaanse overheidsfinanciën.

Zorgenkind Turkije Aan de randen van Europa loopt de groei nog sneller terug. Voor de zogeheten opkomende markten van het continent verwacht het IMF 1,3 procentpunt minder groei dit jaar. Grootste zorgenkind is Turkije, dat hard geraakt wordt door bezuinigingen en problemen met financiering vanuit het buitenland. De Turkse lira is al flink gezakt omdat beleggers hun geld uit het land terugtrokken. Gisteren werd ook bekend dat de Chinese economie het afgelopen jaar met 6,6 procent is gegroeid. Dat is weliswaar hoger dan het groeidoel van 6,5 procent dat de Chinese regering voor 2018 had gesteld, maar ook de laagste groei in bijna dertig jaar. Het IMF rekent in zijn voorspellingen op een verdere terugloop: 6,2 procent in zowel 2019 als 2020. De handelsoorlog begon zich eind vorig jaar pas echt te laten voelen, blijkt uit het feit dat de groei in het vierde kwartaal de laagste was van het hele jaar. De vraag naar Chinese producten wereldwijd loopt terug, bleek recent al uit tegenvallende exportcijfers. De Chinese overheid heeft banken meer ruimte gegeven om geld uit te lenen, maar de gevolgen daarvan laten nog op zich wachten. Volgens IMF-directeur Lagarde zijn de spanningen tussen China en de Verenigde Staten het grootste risico voor de economische groei. Als er niet snel verbetering optreedt in de relatie tussen beide landen en als de tarieven opgevoerd blijven worden, zal de economische groei waarschijnlijk flink lager uitvallen.

Zachte brexit En zo zijn er meer risico’s die niet in de verwachte groei zijn verwerkt. Het IMF gaat uit van een zachte brexit, waarbij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gepaard gaat met goede afspraken en niet al te veel hinder voor de wereldwijde handel. Ook de gevolgen van de aanhoudende sluiting van de Amerikaanse overheid, de zogeheten shutdown, zijn niet in de ramingen verwerkt. Lagarde hield de verzameling van politici en zakenmensen in Davos dan ook voor dat de wereld meer zal moeten samenwerken om de groei van de welvaart te bestendigen. Nu de economische groei afzwakt, spelen landen hoog spel door meer zand in de machine te strooien en zo het risico op recessies te vergroten. Bijkomend probleem is dat veel landen, maar ook bedrijven, nog altijd kampen met hoge schulden als gevolg van de vorige grote recessie, uit 2009. Centrale banken wereldwijd hielden de rente laag, om die schulden betaalbaar te houden. Nu in de Verenigde Staten de rente langzaam omhooggaat, krijgen vooral opkomende economieën daar last van. Tegelijkertijd is het ook nodig dat het monetaire beleid genormaliseerd wordt, omdat er anders nauwelijks ruimte is om een eventuele volgende recessie te verzachten.

