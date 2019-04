Het IMF maakt zich zorgen over de wereldeconomie, maar voorziet groei voor Nederland

Aan het woord recessie is ze nog niet toe, maar wel kent de wereldeconomie problemen die volgens Christine Lagarde, topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, zorgelijk zijn. Daarom stelt het IMF de verwachte wereldwijde economische groei naar beneden bij. Dit jaar komt die uit op 3,3 procent, na 3,6 procent vorig jaar.

Bovendien ziet het IMF zoveel risico’s dat het rekening houdt met een verdere teruggang. Of die er komt, hangt vooral af van de keuzes die gemaakt worden op het wereldtoneel.

Een brexit zonder deal zou niet alleen een klap zijn voor het VK en zijn han­dels­part­ners; het kan zorgen voor een hele schokbeweging

Neem het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Een brexit zonder deal zou niet alleen een klap zijn voor het VK en zijn handelspartners; het kan zorgen voor een hele schokbeweging. Als het marktsentiment omslaat, zoeken investeerders een veilige haven voor hun geld en halen het dus weg uit risicovolle landen. Zo kan een harde brexit ook opkomende landen in problemen brengen, vooral als ze in de schulden zitten.

Of kijk naar het handelsbeleid van de Amerikaanse president Trump. Terwijl China en de VS onderhandelen over oplossingen voor hun handelsconflict, wil Trump de Europese Unie verder onder druk zetten met nieuwe invoerheffingen.

Beeldspraak Als boodschapper van voorspellingen gebruikt Lagarde graag beeldspraken uit het weerbericht. Een jaar geleden scheen de zon en was het verstandig om het dak te repareren. Zes maanden geleden zag ze de wolken aan de horizon verschijnen. En nu? Het is onduidelijk welke kant op het gaat. “Het weer is in toenemende mate onbestemd”, zei Lagarde aan de vooravond van de lentevergaderingen van het IMF en de Wereldbank, die dinsdag zijn begonnen. De organisaties zijn buren in Washington en al 75 jaar partners. De ommekeer lag in de tweede helft van 2018, toen begon de wereldeconomie ‘aanzienlijk’ te vertragen. Vooral door de handelsspanningen, die gaven het vertrouwen van bedrijven en consumenten een flinke knauw. De groei in China liep terug. De eurozone raakte uit vorm, vooral Duitsland (problemen in de auto-industrie) en Italië (een gulle regering). Verder kwamen opkomende economieën, waaronder Argentinië en Turkije, vorig jaar in de problemen. Om het in twee percentages samen te vatten: het IMF verwacht dat 70 procent van de wereldeconomie gaat afkoelen. Een jaar geleden warmde 75 procent van de wereldeconomie op.

Lage inflatie Maar voorlopig geen recessie dus. Het IMF denkt zelfs dat de groei in de loop van 2019 zelfs kan aantrekken. Dat komt door de stimuleringsmaatregelen die China doorvoert en ook doordat centrale banken in belangrijke economieën behoedzamer zijn geworden. Ze zullen de rente nu niet snel verhogen. Wat daarbij helpt, merkt het IMF op, is dat de inflatie in veel landen aan de lage kant blijft. Slecht zijn de vooruitzichten voor Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, grote delen van Afrika en de regio Pakistan. Zo’n veertig opkomende landen en ontwikkelingslanden, die samen bijna 1 miljard mensen herbergen, zullen de komende vijf jaar verder achterop raken bij ontwikkelde landen. Hierbij kijkt het IMF naar het inkomen per hoofd van de bevolking. Gita Gopinath, hoofdeconoom van het IMF, benadrukt dat het klimaatprobleem voor die landen een groot risico is geworden. Voor Nederland, dat veel geld verdient met internationale handel, voorziet het IMF dit jaar een economische groei van 1,8 procent. Vorig jaar was het groeicijfer 2,5 procent.

