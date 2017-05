Het idee dat psychische problemen neurologisch van aard zijn is een misvatting

Een wel erg lomp voorbeeld zag ik jaren geleden in een filmpje van een agressieve stier die via een op afstand activeerbare elektrode halverwege een stormloop op de torero ineens stopte en wat anders ging doen.

Lees verder na de advertentie

Effe googelen en jawel het blijkt om José Delgado te gaan, een Spaanse arts, die deze stunt in 1965 op film zette. Hij dacht dat de mogelijkheden vrijwel grenzeloos waren, want nu kon je heersen in de geest van dier en mens. Door pulsjes via een elektrode in de hersenen te brengen zou je de elektrische activiteit in het brein zodanig kunnen veranderen dat het geestelijk leven van de 'breinbewoner', 'breinbezitter', een andere wending zou nemen.

We staan hier met onze neus bovenop een van de meest ondoorgrondelijke aspecten van het menselijk lichaam: de geest. Alle geestelijke activiteit (rekenen, denken, groeten, bidden, peinzen, rouwen, herinneren) komt uit ons brein. Maar vraag je niet af hoe dat precies gaat. Wat gebeurt er in dat brein? Vergeleken met ons geestelijk leven is ons neurologisch leven opvallend saai. Want in ons brein zijn enkele miljarden neuronen via lange, draderige uitlopers met elkaar in contact. En wat ze aan elkaar doorgeven dat zijn elektrische stroompjes, pulsjes, die langs die draadjes worden voortgeleid naar andere neuronen, die daarop weer nieuwe pulsjes uitzenden of juist ophouden met het zenden van pulsjes.

Niemand snapt hoe uit dezelfde pulsjes in het ene hersendeel 'zien' ontstaat en in het andere hersendeel 'horen'. Één ding is zeker: er zijn wel breinen zonder geest (slaap, coma, bewusteloosheid) maar geen geesten zonder brein. Er is nog nooit iemand een geest tegengekomen zonder een onderliggend brein. U protesteert, ik zie uw melding met vertrouwen tegemoet.

De juiste intensiteit Veel psychiatrie zou een voortzetting willen zijn van het werk van Delgado in die zin dat men de afwijkende geestelijke beleving van psychiatrische patiënten (waanideeën, dwangstoornis, bipolaire stoornis, depressie et cetera) niet probeert te beïnvloeden via het vasthouden van de hand of begripvol kijken. Maar juist door het brein in te duiken om het pulsjesverkeer daar zodanig te beïnvloeden dat de patiënt zich beter voelt. Dat is het idee van psychofarmaca, breinpillen. Het idee dat psychische problemen eigenlijk neurologisch van aard zijn heeft tot nog toe niets opgeleverd Een in deze context wel heel duidelijke ingreep is Deep Brain Stimulation waarin men à la Delgado een elektrode in een bepaald hersengebied plaatst om het pulsjesverkeer ter plekke te wijzigen. Na het inbrengen van zo'n elektrode door de neurochirurg is de psychiater zo'n drie maanden bezig om samen met de patiënt de juiste intensiteit van de af te geven stroompjes te bepalen. En het werkt bij een dwangstoornis!

Veel giswerk Er is meer dat werkt: medicatie bij bipolaire stoornis, bij psychose, bij ADHD, bij depressie (hoewel daar veel discussie over is), waarbij de soms akelige, soms ernstige, bijwerkingen van de medicatie niet moeten worden onderschat. We weten echter niet waarom iets helpt, omdat we niet weten wat er veranderd is in het pulsjespatroon waardoor de nare beleving ontstaat. Er bestaat veel giswerk in deze regio. Zo zou er bij een deel van de kinderen met autisme sprake zijn van niet goed werkende remmende zenuwcellen als gevolg van een te hoge chlorideconcentratie. Deze kinderen worden dan behandeld met bumetanide, een plaspil die de chlorideconcentratie zou verlagen zodat de kinderen tot rust komen. Het venijn zit denk ik in 'een deel van de kinderen met autisme', want waarom doet het meestal niks? De conclusie van de avond was dat psychiatrie de afgelopen twintig jaar in therapeutisch opzicht geen enkele vooruitgang heeft geboekt. Dat wil zeggen: het idee dat psychische problemen eigenlijk neurologisch van aard zijn heeft tot nog toe niets opgeleverd. Dat is erg betreurenswaardig omdat psychiaters vanwege die neurologische hoop het 'hand vasthouden en begripvol kijken' hoe langer hoe meer laten liggen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.