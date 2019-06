Het ideale Funda-huis bestaat nu echt

Op basis van de woonwensen van 800.000 mensen die serieus op zoek waren, ontwierpen de architecten Jeroen Atteveld en Dingeman Deijs twee jaar geleden in opdracht van Funda het ideale koophuis.

Het liefst wonen mensen in een kasteel of villa, maar de realiteit is dat 60 procent van de Nederlanders een rijtjeshuis heeft. Met een ‘rijtjeskasteel’ kunnen hun dromen toch werkelijkheid worden, bedachten de architecten. Hun nieuwe type rijtjeshuis, als alternatief voor de standaarddoorzonwoning, wordt nu ook echt gebouwd. Het komt in een nieuwbouwproject met rijtjeshuizen te staan.

Funda gaat hiervoor een samenwerking aan met bouwer Van Wijnen, Nieuw Wonen Nederland en de architecten. Waar het komt te staan, wordt half september bekend. Gemeenten met beschikbare bouwgrond kunnen zich vanaf nu melden.

Met hun duurzame ‘rijtjeskasteel’ met zonnecollectoren en pelletkachel willen de architecten een discussie op gang brengen met projectontwikkelaars en bouwers, die naar hun mening te weinig oog hebben voor de veranderende woonbehoeftes. Het huis heeft net als een kasteel dikke muren, waarin alle kasten en keukenapparatuur zijn verstopt. Daardoor ontstaat beneden een grote en hoge leefruimte, waar van bovenaf licht invalt dankzij de ‘doorzonzolder’. De drie slaapkamers, waaronder een torenkamer met hemelbed, zijn compact, zodat er ruimte komt voor een royale ‘inloopbadkamer’. En om je op en top kasteelbewoner te voelen, komt in de tuin een ‘slotgracht’ in de vorm van een vijver.

