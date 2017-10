Het hoogste legerambt is nu voor een marineman

Vanwege het aftreden van minister Hennis van Defensie en Bauers voorganger Tom Middendorp werd de ceremonie afgeblazen. Waarnemend minister van defensie Klaas Dijkhoff was aanwezig. Middendorp, die de post sinds juni 2012 vervulde, was er niet bij.

Na een luchtmachtgeneraal (Dick Berlijn) en twee mannen van de landmacht (Peter van Uhm, Middendorp) is het nu de beurt aan een marineman om het hoogste militaire ambt in het Nederlandse leger te bekleden.

Bauer begon zijn militaire loopbaan in 1981 bij het Koninklijke Instituut voor de Marine in Den Helder, de eerste twintig jaar van zijn carrière vervulde hij verschillende operationele functies op zee en beklom hij de militaire carrièreladder.

Hij voerde het bevel over twee marineschepen, het fregat Hr. Ms. De Ruyter van 2005 tot 2007 en het transportschip Hr. Ms. Johan de Witt in 2010 en 2011. Eind 2006 werd hij voor zes maanden uitgezonden voor de operatie Enduring Freedom, de missie in Afghanistan. Vanuit Bahrein vervulde Bauer de functie van plaatsvervangend commandant.

Bestuursfuncties

Vanaf 2011 richtte Bauer zijn pijlen op Den Haag en vervulde hij meerdere bestuurlijke functies binnen Defensie. Hij werd souschef bij de directie van de afdeling Plannen om daar een jaar later directeur te worden. In die functie was hij verantwoordelijk voor de samenstelling van de hele krijgsmacht, waaronder het nieuwe Defensie Cyber Commando. Sinds september 2015 was Bauer plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, in februari dit jaar werd hij door de regering voorgedragen als opvolger van Middendorp.

Als plaatsvervanger van Middendorp moest Bauer al bijspringen in moeilijke situaties. Zo was hij het die de pers informeerde toen twee militairen verongelukten in Mali. Onlangs bleek dat dit kwam doordat Defensie nalatig was geweest met de aanschaf, keuring en opslag van een partij mortiergranaten. Om deze kwestie traden minister Hennis en voormalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp af.

Bauer is ge­spe­ci­a­li­seerd in innovatie en zet zich in om de banden tussen Defensie en het bedrijfsleven te verbeteren

De commandant der strijdkrachten is de belangrijkste militaire adviseur van de minister en het kabinet. Hij is verder verantwoordelijk voor de planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht en bepaalt het operationele beleid. Bauer wordt de vierde die deze post vervult, de functie bestaat sinds 2005.

Bauer is gespecialiseerd in innovatie en zet zich in om de banden tussen Defensie en het bedrijfsleven te verbeteren. Dat komt goed uit, want hij erft een krijgsmacht die door jarenlange bezuinigingen verlegen zit om goed materieel, reserveonderdelen en personeel.

Bauer is getrouwd en heeft drie kinderen.