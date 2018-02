Het hoofd van Jorien ter Mors versloeg haar lichaam

Jeroen Otter stelde Jorien ter Mors eind vorig jaar, vlak na haar desastreus verlopen 1500 meter op het Olympisch Kwalificatie Toernooi, voor een keuze. De coach zag dat zijn pupil niet de juiste krachttraining deed en zei: “Je moet je aanpak veranderen, anders rijd je op de Spelen voor de vijfde plek.”

Lees verder na de advertentie

Zo af en toe komen alle puzzelstukjes voor Ter Mors samen

Eigenlijk was het dus helemaal geen keuze. Als Ter Mors iets wilde, moest ze ervoor gaan. Het OKT, waar ze kwalificatie misliep op de afstand waarop ze olympisch kampioen was, maakte duidelijk dat lief zijn voor jezelf niet meer hielp. Meer krachttraining was nodig, iets wat ze juist niet had gedaan vanwege de pijn. Pijn in haar onderrug, waar ze begin november doorheen was gegaan.

Maar Otter was keihard. Dan maar een alles of niets-poging. Vanaf 2 januari gingen de gewichten omhoog, in zowel frequentie als kilo’s. Het waren zes weken vol risico. Krachttraining met een slechte rug is altijd een beetje tricky. Ter Mors deed het toch. “Het was een keuze tussen voorzichtig doen en vijfde worden, of het was alles of niets. Veel anderen zouden zeggen ‘niet doen’, maar als topsporter ben je toch een beetje gek.”

De laatste weken, eigenlijk sinds Ter Mors met de shorttrackploeg op trainingskamp ging naar Japan, merkte ze dat ze de extra training aankon. De rug protesteerde niet. Ze raakte in vorm. Wilde dat de dagen snel voorbij zouden gaan, hopende dat die goede vorm niet zou verdwijnen.

Het was een vormperiode die Ter Mors niet altijd heeft. Want wie Ter Mors zegt, roept daar bijna automatisch fysiek ongemak achteraan. In Sotsji vier jaar geleden ging ze er als shorttrackster met het goud op de 1500 meter langebaan vandoor en leek ze een nieuwe veelwinnaar te worden in beide disciplines. Maar daarna duurde het een jaar voordat ze weer een officiële wedstrijd over 1500 meter reed. Ze was bijna overbelast, nam haar rust.