Het hoge succespercentage van populaire anti-rookgoeroe Hugo Hairwassers blijkt verzonnen

Hairwassers stelt dat ruim tachtig procent van zijn cursisten na een bijeenkomst van vier uur voorgoed stopt met roken. ‘Nieuwsuur’ ontdekte dat het onderzoek waarnaar Hairwassers verwijst helemaal niet bestaat en dat hij zijn opvallend hoge slagingspercentage ook op andere wijze niet hard kan maken. Uit onderzoeksliteratuur blijkt dat een slagingspercentage van twintig procent met moeite wordt gehaald.

De RuG is verbolgen over de manier waarop Hairwassers de reputatie van de universiteit misbruikt. Een woordvoerder laat weten dat de onderzoekers niet verbonden zijn geweest aan de RuG en het onderzoek nooit heeft plaatsgevonden. Een van de studenten die het onderzoek zou hebben uitgevoerd, laat weten niet te hebben gestudeerd in Groningen. Zij heeft aangifte gedaan bij de politie van valsheid in geschrifte.

Nieuwsuur stuitte ook op andere tegenstrijdigheden. Zo zouden namen van medewerkers zijn verzonnen. Hairwassers stelt dat hij zwart wordt gemaakt en dat ‘het niet de eerste keer zou zijn’ dat de tabakslobby zijn methode in een kwaad daglicht stelt. Volgens Hairwassers is er door ‘een collega’ in 2011 wel degelijk een onderzoek uitgevoerd, maar zijn daar buiten zijn medeweten de verkeerde namen van onderzoekers onder gezet.