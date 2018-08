Het Hof bevestigt: Mnangagwa is en blijft de nieuwe president van Zimbabwe

Emmerson Mnangagwa is en blijft de nieuwe president van Zimbabwe. Hij is door het Constitutionele Hof unaniem uitgeroepen tot terechte winnaar van de verkiezingen van 30 juli. De oppositie was naar de rechter gestapt om de uitslag aan te vechten. Er zou namelijk ‘op reusachtige schaal’ zijn gefraudeerd.

Zo zou de kiescommissie 69.000 extra stemmen hebben toegevoegd voor Mnangagwa om een tweede verkiezingsronde te voorkomen. Ook waren er twijfels over de stemformulieren, kiezerslijsten en niet bestaande stembureaus. Dat de commissie de uitslag later bijstelde - Mnangagwa heeft met 50,7 procent van de stemmen gewonnen in plaats van 50,8 - was bovendien verdacht. Maar oppositieleider Nelson Chamisa wist niet met ‘voldoende en geloofwaardig bewijs’ op de proppen te komen om deze aantijgingen hard te maken, aldus het Hof.

Dat de rechtbank tot deze conclusie komt, is geen grote verrassing. Vooraf was al duidelijk dat het voor de oppositie lastig ging worden om aan te tonen dat eventuele fouten opzettelijk zijn gemaakt. De rechterlijke macht in Zimbabwe heeft daarnaast sterke banden met Mnangagwa’s regeringspartij Zanu-PF.

Verzoening Na de bekendmaking van de uitslag riep de nieuwe president via Twitter op tot kalmte en verzoening. “Nelson Chamisa, mijn deur staat open en mijn armen zijn wijd uitgestrekt”, aldus Mnangagwa. Op televisie noemde hij het de meeste transparante en geloofwaardige verkiezingen in de geschiedenis van het land. De partij van Chamisa zei de beslissing van het Hof te respecteren. Mogelijk roepen ze wel nog op tot demonstraties om hun ongenoegen te uiten. De straten van hoofdstad Harare, die streng waren beveiligd, bleven vlak na de uitspraak leeg. Aankomende zondag zal de inauguratie van Mnangagwa plaatsvinden. Het is nu aan hem de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat hij in staat is het land er politiek en economisch weer bovenop te helpen. De verwachtingen waren eerst hoopvol, maar in de nasleep van de stembusgang in juli was het zeer onrustig. Het leger opende het vuur op demonstranten, zes mensen werden daarbij gedood. Ook spraken oppositieleden van mishandeling door de veiligheidsdiensten. Hierdoor ontstonden twijfels of Mnangagwa echt verandering teweeg kan brengen na de 37 jaar lange onderdrukking van Mugabe.

