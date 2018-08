Het heeft even geduurd, maar de Grieken gaan hun schuld aan Nederland aflossen

Nederland ontvangt over twee jaar de eerste aflossingen uit Athene van de leningen die een decennium eerder in opperste crisissfeer zijn verstrekt. Dat bevestigen het ministerie van financiën in Den Haag en de Europese Commissie na vragen van Trouw. Volgens het ministerie krijgt Griekenland tot 2041 de tijd om de 3,2 miljard euro uit die beginperiode terug te betalen.

Veertien eurolanden leenden aan het begin van de Griekse crisis 52,9 miljard euro aan Athene. De eerste afbetaling heeft lang op zich laten wachten. Den Haag rekende in de begrotingen voor 2011 en 2012 op honderden miljoenen euro’s aan Griekse aflossingen in de jaren 2013-2016, maar dat bleek te vroeg gejuicht.

Maandag komt een formeel einde aan het derde en laatste steunpakket dat Griekenland sinds 2015 van de geldschieters heeft ontvangen om, met hangen en wurgen, in de eurozone te blijven. Sinds 2010 is 288,7 miljard euro naar Athene gevloeid, grotendeels vanuit Europa. 32 miljard kwam van het Internationaal Monetair Fonds, dat niet meebetaalde aan het laatste pakket.

Balans Vanaf maandag staan de Grieken ‘financieel weer op eigen benen’, zoals dat is gaan heten. De Grieken zelf zullen die mijlpaal zonder feestgedruis aan zich voorbij laten gaan. Het zal nog even duren voor er weer wat vet op de botten zit van die ‘eigen benen’. Het zal nog even duren voor er weer wat vet op de botten zit van die ‘eigen benen’ Voor de eurozone, en voor Nederland in het bijzonder, is het een goed moment om de balans op te maken. “Ik ga ervan uit dat ze zullen terugbetalen, met rente”, zei toenmalig minister De Jager (CDA) van financiën in september 2011. Premier Rutte verzekerde de Nederlandse kiezers een jaar later dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. Ze worden allebei tot op de dag van vandaag achtervolgd met deze uitspraken. Anno 2018 luidt de conclusie dat ze allebei in zekere zin gelijk hebben gekregen of zullen krijgen, al heeft vooral Rutte’s uitspraak behoorlijk wat extra uitleg nodig die hij zelf destijds niet heeft gegeven. De premier had zichzelf veel hoon kunnen besparen als hij had gezegd dat er geen belastinggeld meer naar Athene zou gaan. Want dat klopt. Voor zowel het tweede als het derde steunpakket hebben de Europese noodfondsen de kredieten opgehaald op de financiële markten. Niet de spreekwoordelijke ‘hardwerkende Nederlanders’ hebben Griekenland op de been gehouden, zoals velen van hen denken, maar internationale investeerders en durfkapitalisten.

Kwijtschelding Dat geldt ook voor die Nederlandse portie van 3,2 miljard uit de periode dat er nog geen Europees noodfonds was. Ook daarvoor deed Den Haag geen greep in de schatkist, maar werd het geld opgehaald op de financiële markten en doorgeleend aan Griekenland. “Van gebruik van belastinggeld is geen sprake”, onderstreept het ministerie van financiën, al ging de staatsschuld wel iets omhoog. Daardoor waren er extra rentelasten, maar die zijn voor het triple-A-land Nederland al jarenlang laag. Tegenover die voorspelbaarheid staat een grillige rente op de lening aan Griekenland. In 2013 kwam nog 25,7 miljoen aan rente binnen, maar dit jaar is dat door de lage rentestand 2,9 miljoen. De komende jaren zouden die bedragen moeten oplopen naar ruim 20 miljoen in 2020 en bijna 30 miljoen in 2021 - ruwe schattingen die zijn gebaseerd op renteramingen van het Centraal Planbureau. De eurolanden willen van geen kwijtschelding weten en eisen nog steeds elke cent terug. Athene heeft wel uitzonderlijk soepele leningvoorwaarden gekregen. De terugbetalingen aan het Europese noodfonds uit het tweede en derde steunpakket beginnen op zijn vroegst in 2033 en lopen naar verwachting door tot 2066.