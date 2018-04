Het handelsconflict tussen de VS en China komt gevaarlijk op stoom

Het handelsconflict tussen China en de VS krijgt trekken van een ordinaire straatrace. Zodra de ene economische grootmacht het gaspedaal verder intrapt, doet de ander dat ook.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde gisteren opnieuw met importheffingen op Chinese producten, dit keer voor 100 miljard dollar, omgerekend 82 miljard euro. China zei keihard te zullen terugslaan.

Trump legt China het vuur aan de schenen omdat hij boos is over de manier waarop China de hand zou weten te leggen op waardevolle Amerikaanse technologische kennis. Ook is hij misnoegd omdat China veel minder uit de VS importeert dan andersom.

Eerder deze week dreigde Washington met heffiingen op Chinese producten ter waarde van 50 miljard dollar. Peking reageerde met een lijst van 106 Amerikaanse producten ter waarde van 50 miljard dollar. En China­­ gaat verhaal halen bij wereldhandelsorganisatie WTO.

Verkiezingen “Waarschijnlijk doet Trump dit met het oog op de tussentijdse verkiezingen in november”, zegt Luc Aben, hoofdeconoom van vermogensbeheerder Van Lanschot. Het handelsconflict begon toen Trump half maart een heffing op Chinees staal aankondigde, die het importeren daarvan 3 miljard dollar duurder zou maken. Trump wil de Amerikaanse staalindustrie een duwtje in de rug geven, zoals hij bij zijn verkiezing beloofde. De Chinese regering reageerde met een heffing op 128 Amerikaanse goederen ter waarde van 3 miljard dollar. Het gehakketak van de twee grootste economieën van de wereld maakt de financiële markten zenuwachtig. Weliswaar tonen de twee landen zich bereid om met elkaar in overleg te gaan, maar het zou ook kunnen dat ze eerst het gaspedaal nog verder intrappen. Als het handelsconflict ontspoort, kan ook Nederland daar last van krijgen. De Verenigde Staten zijn een van onze belangrijkste exportlanden. In 2017 werd voor een waarde van ruim 20 miljard euro naar de VS geëxporteerd. Trump speelt een gevaarlijk spel. Goede han­dels­re­la­ties dienen niet alleen de economie Luc Aben, hoofdeconoom Van Lanschot Belangrijker dan de tarieven op Chinees staal en Amerikaanse producten, is de vraag wat Trumps acties betekenen­­ voor de internationale politiek­­, zegt Aben. “Hij speelt een gevaarlijk spel. Goede handelsrelaties dienen niet alleen de economie. Als landen een gemeenschappelijk belang hebben, is de kans dat zaken politiek escaleren minder groot.”