Het Haagse 'fort' wordt omgetoverd tot Eschermuseum

De metershoge zwarte hekken zijn gesloopt en de politiecabines en talloze veiligheidscamera’s verwijderd. Het fort op de hoek van het Lange en Korte Voorhout waarin ooit de Amerikaanse ambassade zich verschanste, is daarmee een stuk toonbaarder geworden. De Haagse burgemeester Pauline Krikke krijgt maandag van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra officieel de sleutels overhandigd, waarmee het gebouw Haags bezit wordt.

Daarmee is de eerste stap gezet om dit deel van de Haagse binnenstad flink aantrekkelijker te maken. Volgende week gaat het Haagse college van b. en w. zo goed als zeker akkoord met het plan om in dat pand het museum van kunstenaar M.C. Escher (1898-1972) te huisvesten in combinatie met een luxe hotel. Het is nog onduidelijk wanneer precies de restauratie klaar zal zijn.

Met de verhuizing gaat een wens in vervulling van Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum. Nu wordt een groot deel van de werken van graficus en etser Escher die het museum bezit tentoongesteld in het stadspaleis aan het Lange Voorhout, dat nu nog ‘Escher in het Paleis’ heet. Omdat dit museum door de onverwacht enorme bezoekersaantallen uit zijn jasje dreigde te groeien, stelde Tempel twee jaar geleden een verhuizing naar de iets verderop gelegen ambassade voor.