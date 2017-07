Het grote lijden gebeurde achterin de Tour

Maar het grote lijden, dat wat wielrennen de sport en het leven doet ontstijgen, gebeurde in de achterste linies. Daar vocht Arnaud Démare voor zijn leven. Démare, Frans kampioen, die zijn fiere driekleur zo graag zou inwisselen voor het groen. Ziek. Zaterdag kwakkelde hij ook al. Naar verluidt stond de airco in het rennershotel verkeerd afgesteld. Hoteliers zijn voor minder failliet gegaan.

De doorgaans ferm chau­vi­nis­ti­sche Franse jury was onverbiddelijk

Bijgestaan door drie secondanten vocht Démare tegen het onverbiddelijke verstrijken van de tijd. Vermoedelijk was het te gruwelijk om overdag te worden uitgezonden - de camera had geen oog meer voor zijn stuiptrekkingen. Maar op de Tour-app kon worden gevolgd hoe zijn achterstand meedogenloos opliep. Twintig minuten. Vijfentwintig minuten. Meer dan dertig, terwijl de gevreesde Mont du Chat nog moest volgen. Zelfs de app gaf er eventjes de brui aan. Het groepje distancés verdween definitief voorbij de horizon. Onmogelijk dat Démare de tijdslimiet nog zou halen. Het was gedaan.

En inderdaad. De doorgaans ferm chauvinistische Franse jury was onverbiddelijk. Zelfs voor hun champion national. Zelfs voor zijn drie ploeggenoten.

Niets is meer zeker in het leven. Dat, en niets anders, was de echte les van deze negende etappe.

Trouw-redacteuren en wielerliefhebbers Joris Belgers, Kick Hommes, Niels Markus en Koos Schwartz schrijven tijdens de Tour de France bij toerbeurt een column.

