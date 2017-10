Het grootste wonder van het Hongaars is dat het nog bestaat

Maar waren deze veroveraars wel de échte stamvaders van de moderne Hongaren? Genetici in Szeged beweren van niet en gooien daarmee olie op het vuur. Dit debat houdt de Hongaarse gemoederen al sinds de negentiende eeuw bezig. De genetici onderzochten het DNA uit graven van de tijd dat de ruitervolken arriveerden en vergeleken dat met grafvondsten uit Rusland en Siberië.

De kwestie ligt nogal gevoelig in Hongarije

Hun conclusie: de ruiters waren nauw verwant aan de Hunnen die Europa enkele eeuwen eerder onveilig hadden gemaakt en spraken helemaal geen Hongaars. Het Hongaars, zeggen ze, was mogelijk de taal van de Avaren die al in het gebied woonden. Overigens waren de Avaren ook ooit vanuit Siberië en de Oeral naar Europa getrokken, maar in de negende eeuw legden ze het af tegen de nieuwkomers.

Noormannen De genetici zijn niet de eersten die zoiets beweren. Historici betoogden eerder al dat Hongaars mogelijk van Avaarse herkomst is. Historisch gezien gaan veroveraars namelijk vaak de taal van de veroverden spreken, simpelweg omdat ze zwaar in de minderheid zijn. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met de Noormannen in Normandië en later nogmaals met de Normandiërs die naar Engeland gingen, al had hun Normandisch wel invloed op het moderne Engels. De kwestie ligt nogal gevoelig in Hongarije. De 'verovering van het vaderland' klinkt per slot van rekening een stuk minder onschuldig als je waarschijnlijk een nazaat bent van degenen wier land werd ingepikt dan van degenen die dat land inpikten.

Overblijfselen Maar volgens archeoloog Csanád Bálint van de Hongaarse Academie van Wetenschappen is er wetenschappelijk veel af te dingen op het onderzoek. Genetici moeten zich niet met geschiedenis bezig gaan houden, vindt hij, want ze weten duidelijk niet dat er nooit overblijfselen van de Hunnen gevonden zijn en dat het dus onmogelijk is Huns DNA met dat van de Hongaarse ruiters te vergelijken. Er zijn wel graven gevonden uit de tijd van de Hunnen, maar wie daar ligt, is volgens Bálint onmogelijk te zeggen, zoals alle benamingen van stammen die destijds in Mongolië, Siberië en Rusland ronddoolden, volgens hem problematisch zijn.