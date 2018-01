Het grootste priemgetal tot nu toe is gevonden, maar hem uitschrijven wordt lastig

Pace's vondst is dan ook geen alledaagse: de Amerikaan ontdekte het grootste priemgetal tot nu toe, dat ook nog eens het grootste is in de Mersenne-klasse.

Priemgetallen hebben geen delers, behalve 1 en zichzelf. De reeks begint met 2, 3 , 5, 7, 11, 13 en gaat eindeloos door. Hoe verder je komt, hoe schaarser de priemgetallen worden. Om de grote te vinden moet je krachtige computers dag en nacht laten draaien, wat grote priemgetallen erg geschikt maakt voor het versleutelen van informatie.

Mersenne-priemgetallen (M) zijn bijzonder omdat ze kunnen worden geschreven als een macht van 2 min 1, dus: 2p-1. De Grieken wisten daar al van, maar hun naamgever was een Franse monnik die de onderliggende wiskunde uitdokterde. Vul voor P 2, 3, en 5 in en je krijgt de eerste leden van de familie van Mersenne-priemgetallen: 3, 7 en 31.

Uitschrijven lukt niet in deze krant; dit priemgetal bestaat uit 22.249.425 cijfers

Grote Mersennes zijn nog moeilijker te vinden dan gewone grote priemgetallen. Maar Pace was gelukkig niet alleen. Er is een hele gemeenschap van vrijwilligers die op hun computers de gratis software laten draaien van GIMPS: de Great Internet Mersenne Prime Search. Het getal dat Pace met hulp van duizenden andere vrijwilligers vond is Mersenne-priemgetal nummer 50. En dat precies twee jaar na de vondst van nummer 49.

En dan wilt u nu natuurlijk weten wat dan dat grootste priemgetal tot nu toe is. Het getal dat Pace vond is: 277232917-1. Uitschrijven lukt niet in deze krant; dit priemgetal bestaat uit 22.249.425 cijfers.