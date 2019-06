Het groene licht van de FNV is een belangrijke opsteker voor het kabinet

De instemming van de FNV met het pensioenakkoord is een enorme opsteker voor minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken). Hij kan verder met de uitwerking van het pensioenakkoord. Een ruime meerderheid van de leden van de FNV stemde voor nieuwe afspraken over de oudedagsvoorziening en zaterdagmiddag nam het ledenparlement die uitslag over.

“Erg blij”, was vanmiddag de eerste reactie van Koolmees. Vrijdagavond ging het CNV al akkoord. Koolmees: “Als ook de derde vakbond, de VCP, dinsdag akkoord gaat, kunnen we met de sociale partners beginnen met de uitwerking”.

Rugdekking De hervorming van het pensioenstelsel is een belangrijk onderwerp voor Koolmees en het hele kabinet. Er wordt al negen jaar over gesproken en anderhalve week geleden werden kabinet en de besturen van vakbonden en werkgevers het er eindelijk over eens. Het kabinet organiseerde de afgelopen weken ook politieke rugdekking. Behalve de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staan GroenLinks en PvdA, twee linkse oppositiepartijen, achter het akkoord. Zij stelden in de onderhandelingen met Koolmees en premier Mark Rutte de afgelopen weken vrijwel dezelfde eisen als de vakbonden. Het leidde tot extra druk op het kabinet. De coalitie en oppositie reageren zaterdag opgetogen. “Goed nieuws voor alle ouderen van nu en in de toekomst”, stelt Dennis Wiersma (VVD). “Samenwerking loont”, vindt Gert-Jan Segers (ChristenUnie). “Goed voor mensen in zware beroepen die eerder kunnen stoppen met werken”, meent Jesse Klaver (GroenLinks). “We zullen het kabinet aan de beloftes houden”, verkondigt Lodewijk Asscher (PvdA). De uitslag van het referendum is een nieuwe klap voor de SP. De partij verloor al stevig bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement en koos ervoor stevig stelling te nemen tegen het pensioenakkoord. Een groot deel van de FNV-achterban was aanhanger van de SP. Daarom werd met spanning uitgekeken naar de uitslag. De SP heeft de vakbondsleden niet kunnen overtuigen.

Zware beroepen Er komt een nieuw stelsel waarbij pensioenuitkeringen flexibeler worden; ze kunnen stijgen, maar ook dalen. Pensioenfondsen hoeven daardoor minder geld in kas te houden. Zo stijgt in het algemeen de kans op een hoger pensioen. Er zijn ook afspraken gemaakt over de bevriezing voor twee jaar van de AOW-leeftijd op 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in kleinere stappen dan nu. Verder zijn er afspraken over eerder stoppen met werken, voor met name zware beroepen. De invoering van de nieuwe regels voor pensioen en AOW vragen om een reeks wetten. De eerste maatregelen moeten voor begin juli worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Dat betreft onder meer de afspraak dat de AOW-leeftijd volgend jaar niet verder stijgt. Over de uitwerking van allerlei andere maatregelen gaan kabinet, vakbonden en werkgevers de komende tijd verder praten.

