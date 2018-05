Het gravel stuift weer hoog op in villawijk Trompenberg tijdens Melkhuisje Masters

Drieëntwintig jaar was het er stil. Konden de bewoners genieten van fluitende vogels. Hoefden ze geen spijkers op straat te gooien om bezoekers te ontmoedigen. Want dat scheen nog weleens te gebeuren in de hoogtijdagen van het internationale tennistoernooi op het Melkhuisje in de Hilversumse villawijk Trompenberg.

Melkhuisje Masters moet vooral laagdrempelig blijven, vindt directeur Van Dijken

Na ruim twee decennia stilte stuift het gravel weer hoog op, worden de vuisten gebald en vloeit de witte wijn opnieuw rijkelijk. Met de Melkhuisje Masters, een nieuw internationaal toernooi, is toptennis sinds vorig jaar terug op een belangrijke plek in de Nederlandse tennisgeschiedenis.

De tweede editie was volgens toernooidirecteur Geert-Jan van Dijken een groot succes. “Echte tennisliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen”, zegt Van Dijken. “Ik ben hier nog met mijn opa geweest toen ik jong was. Iedereen kende het Melkhuisje, dat was vroeger echt een begrip. Het maakte toen al indruk. Het is een gezellig en knus park, heel toegankelijk. Spelers lopen hier gewoon tussen het publiek.”

Op verschillende plekken bij de baan hangen oude zwart-wit foto’s die herinneren aan het Dutch Open, de internationale wedstrijd die tussen 1957 en 1994 op het park georganiseerd werd. In 1994 werd het toernooi, dat destijds een ATP-toernooi was, verplaatst naar Amstelveen en later naar Amersfoort. Het piepkleine park in de Hilversumse villawijk volstond niet meer.

Bewoners hadden last van de drukte tijdens de negen toernooidagen. Er kwam 3500 man publiek kijken naar 48 topspelers. Het toernooi puilde uit: er moesten zelfs dubbeldekkertenten komen om het VIP-dorp te huisvesten.

Toptennis op het Melkhuisje stopte, de nostalgie bleef. Reden voor een aantal tennisliefhebbers om de krachten te bundelen en een nieuw concept te bedenken, de Melkhuisje Masters. Vorig jaar werd de eerste editie gehouden met een bescheiden programma met vier spelers. Rondom de baan hapjes en drankjes, gezelligheid en ontspanning. En voor de spelers een prima mogelijkheid voor een paar laatste trainingsprikkels richting Roland Garros.