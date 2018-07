Het goede gevoel komt weer terug bij Bauke Mollema

In Carcassonne, een van de best bewaarde middeleeuwse steden ter wereld, ‘versieren’ gele strepen sinds begin mei een deel van de oude stadsmuur. Het is een bijzonder kunstwerk. Van ver weg lijken het lukraak neergegooide lijnen, maar wie op de goede plek staat, precies voor een van de poorten, ziet dat de strepen eigenlijk concentrische cirkels vormen.

Geheel toevallig komt het motto van Team Trek-Segafredo, waar Bauke Mollema (31) voor fietst, daar goed bij uit. Show your stripes staat er op het inderdaad gestreepte shirt van de ploeg. Voor Mollema was het de afgelopen dagen zoeken naar de ‘goede plek’, zeker nadat hij vanwege een pijnlijke rug donderdag afscheid moest nemen van zijn klassementsambities.

Zonder klassement was het toch wat makkelijker ontspannen. Bauke Mollema

In de rit naar La Rosière, de tweede Alpenrit, gaf hij namelijk definitief congé, nadat hij een dag eerder nog krampachtig probeerde te volgen. Hij verloor die tweede dag ruim elf minuten, genoeg om zichzelf in de rol te dwingen die hem vorig jaar in Le Puy-en-Velay een ritzege opleverde. Vroeg mee in de aanval, zonder klassementsambities. Opgeven wilde hij niet, daarvoor vond hij de Tour te mooi en bovendien zou het werk vooraf dan allemaal teniet zijn gedaan.

Rug Om hem zover te krijgen dat hij zich ging richten op een ander doel, had hij nog wel een zetje nodig. De avond in het hotel op La Rosière was moeilijk verlopen. Ploegleider Steven de Jongh moest op hem inpraten, zeggen dat hij echt nog wel zou verbeteren. Het werd die avond wat later dan gebruikelijk. Zondag zei hij daarover: “Zonder klassement was het toch wat makkelijker ontspannen.” Maar o, de rug. Die werkte veel te lang tegen, vond Mollema. De masseur en de ostheopaat werkten elke dag twee uur met hem om hem weer recht op de fiets te krijgen. Dat is in Mollema’s geval, met zijn schokkerige manier van fietsen, niet zo eenvoudig, maar afgelopen weekend kwam het goede gevoel terug. © Getty Images Zaterdag richting het vliegveld van Mende testte hij zich nog op de slotklim. Hij kon niet aanhaken, maar het ging wel beter. Zondag belandde hij na een hectisch begin in een grote kopgroep van 29 man. De zwaarste beklimming van de dag, die naar de Pic de Nore, zorgde voor een schifting. Er bleven acht man over. Mollema zat erbij, evenals zijn teamgenoot Toms Skujins, normaal gezien de betere sprinter. Ik denk dat derde van de drie hier het maximaal haalbare was Steven de Jongh Voor Mollema was het bijna hetzelfde scenario als zijn gewonnen rit van vorig jaar. Ook een etappe door het zogeheten middengebergte, met een klim die pure sprinters zou afschudden.

Onbegonnen werk In een tactische finale in het hete Zuid-Frankrijk was het uiteindelijk Mollema zelf die zorgde voor de definitieve afscheiding. Hij demarreerde en kreeg Jon Izagirre en Magnus Cort Nielsen mee. Met dat tweetal reed hij uiteindelijk naar de finish. Hij werd er geklopt, eindigde als derde. Een van de andere vluchters, Lilian Calmejane, barstte na de finish in huilen uit, wetende dat hij een kans had verspeeld. Daarna, de tranen nog in de ogen, fulmineerde hij tegen Trek. “Mollema? Die kan niet sprinten, die moet derde geworden zijn. Ja? Zie je wel: Trek heeft echt gereden om te verliezen.” Dat moest ploegleider Steven de Jongh ook wel toegeven. Mollema tegen die andere twee was eigenlijk onbegonnen werk. “Ik denk dat derde van de drie hier het maximaal haalbare was”, zei hij met gevoel voor spitsvondigheid. De Jongh had zich niet verbaasd over de aanval van zijn voormalige kopman. “Hij is toch een klassementsrenner. Die herstellen over het algemeen wat sneller.” Mollema zelf had wel genoten van de tactische finale. Zijn verloren klassement lijkt uit zijn gedachten. Daar is hij ook te nuchter voor. Of hij komt in ieder geval zo over. Belangrijker was dat, ook al is het een cliché, ‘de benen weer goed waren’. Lees alles over de Tour de France in ons dossier.

