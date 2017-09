Het glazen plafond van IS

IS wordt vaak geassocieerd met de aanslagplegers in Europa en het Midden-Oosten en de Britse beul 'Jihadi John', en wordt daarom vaak primair gezien als een internationale organisatie. Op zich is dat niet onjuist: de terreurbeweging verwelkomt iedereen, ongeacht nationaliteit, afkomst of verleden. Maar hoe 'kosmopolitisch' IS ook lijkt bij het opnemen van rekruten, doordringen tot de elite is niet voor alle groepen even makkelijk.

De Israëlische onderzoeker Ronen Zeidel publiceerde dit weekend een rapport, dat licht werpt op de samenstelling van de IS-top. De onderzoeker verzamelde alle data van omgekomen IS-commandanten in Irak tussen 2006 en 2017, op zoek naar een patroon. Zeidel trof opmerkelijke verschillen aan tussen de samenstelling van het 'voetvolk' en de elite. Arabieren domineren de groepering.

Irakezen

Verreweg de meeste IS-commandanten zijn Iraaks: 345 van de in totaal 631 onderzochte gevallen. Saudiërs komen op de tweede plaats met 38 commandanten, gevolgd door Syriërs met 27. Het lage aantal Syrische commandanten valt op, omdat er relatief veel Syriërs bij IS zitten. Dat Irakezen veruit de meerderheid vormen binnen de Iraakse tak van IS lijkt op het eerste gezicht logisch. Toch bezetten Irakezen in Syrië veel vaker topfuncties dan Syriërs in Irak. Dat er naar verhouding veel Saudiërs topfuncties bekleden, kan worden verklaard door hun bekendheid met de salafistische leer van de islam, want die hebben zij van huis uit meegekregen.

Verder valt ook het hoge aantal Egyptische IS-leiders op (24), vooral omdat er relatief weinig Egyptenaren actief zijn in Syrië en Irak. Net zo opmerkelijk is het lage aantal Europese IS-commandanten, want Europeanen vormen met ongeveer vijfduizend strijders in Syrië en Irak een grote groep. Waarschijnlijk heeft dit te maken met senioriteit: de Egyptenaren die bij IS zitten, beschikken over een vechtervaring van jaren, soms zelfs van tientallen jaren. Europeanen zijn vaak beginnelingen. Dit verklaart ook waarom er relatief veel Tsjetsjenen (13) hebben weten door te dringen tot de top van de terreurbeweging. Veel van hen zijn al sinds begin jaren negentig betrokken bij de jihad.

