Het giftige chroom-6 werd bij meerdere overheidsdiensten gebruikt

Chroom-6 is gevonden in het vastgoed van de Rijksrederij – dat de schepen beheert van bijvoorbeeld de douane en de kustwacht – van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het personeel dat mogelijk gevaar loopt is ingelicht, schrijven de bewindslieden.

Chroom-6 wordt gebruikt in verf om roestvorming tegen te gaan en om hout duurzamer te maken. Wie bijvoorbeeld onbeschermd materieel of hout schuurt dat is geschilderd met zulke verf, kan ziek worden. Klachten variëren van vele bloedneuzen tot ernstige vormen van kanker.

Eerder bleek dat medewerkers van Nederlandse Navo-depots zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof. Toen dat in 2014 duidelijk werd, bleken op meerdere plekken Defensie-medewerkers te hebben gewerkt met de stof en bleek die ook gebruikt door de Nederlandse Spoorwegen, door Prorail en in gevangenissen. Het onderzoek naar chroom-6 bij andere overheidsdiensten startte omdat Defensie de stof eind 2017 aantrof op de voormalige vliegbasis Soesterberg.

Schadevergoeding

De Dienst Justitiële Inrichtingen, die verantwoordelijk is voor de gevangenissen, brengt nog in kaart waar de stof precies is gebruikt. Tot het zover is, ligt het onderhoudswerk aan mogelijk met giftige verf beschilderd hout stil. De andere diensten “hebben in beeld waar het chroom-6 zit of laten dit inventariseren”, aldus de bewindslieden. NS en ProRail houden er op dit moment rekening bij al het onderhoudswerk rekening mee dat er mogelijk chroom-6 kan vrijkomen. Daarom hanteren ze verscherpte voorschriften.

Voor de gezondheidsklachten van medewerkers van vijf Navo-depots in Nederland heeft Defensie excuses moeten aanbieden en een schadevergoeding uitgekeerd. Uit in juni gepresenteerd RIVM-onderzoek bleek dat in ieder geval sinds 1973 bij de luchtmacht bekend was dat er in de verf schadelijke stoffen zitten. Dat betekent dat, toen in 1984 het eerste onderhoudsdepot werd geopend in Brunssum, bekend was dat chroom-6 gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarover werd personeel niet geïnformeerd.