Het gevaar blijft, ook als er van gaswinning geen sprake meer is

Ja, de aardgaswinning is de laatste jaren afgebouwd, en ja, dat behoedt Groningen en Drenthe voor verdere verzwakking van het ondergrondse. Maar de schade die de gaswinning in het verleden heeft toegebracht aan het gebied, is daarmee niet ineens weg. Dat zegt geofysicus Rob Govers van de Universiteit Utrecht, die het wetenschappelijk onderzoek in het getroffen gebied rond Zeerijp (gemeente Loppersum) goed volgt.

Precies in dit gebied is van gaswinning geen sprake meer, maar het gesteente onder de grond is niettemin vervormd door activiteit van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het verleden. Verbaasd was hij daarom niet per se, toen hij vandaag hoorde over de nieuwe aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter. “Gasproductie stoppen neemt het aardbevingsprobleem niet helemaal weg.”

In 2016 leek het er nog anders uit te zien. Toen schreef adviesraad Staatstoezicht op de Mijnen dat het terugbrengen van de aardgaswinning in 2014 juist effectief uitpakte, met een “zeer sterke afname van seismische activiteit in het Loppersum-gebied”.

Aardbevingen veel zwaarder dan deze lijken on­waar­schijn­lijk. 'Al is ook daar geen uitsluitsel over te geven.'

Maar geïnduceerde aardbevingen, waar de mens dus debet aan is, stemmen geologen bescheiden omdat er zo weinig over bekend is. Een deel van het plaatje is wel duidelijk. Zoals dat er breuken in de ondergrond zitten, vergelijkbaar met de scheuren die je in gebergtes kunt zien tijdens een bergwandeling, zegt Govers. “Die breuken zitten op slot, ze bewegen niet. Totdat het evenwicht wordt verstoord door het wegvallen van de gasdruk.” Als dat gas ineens aan één kant van de breuk wegvalt, kan dat gesteente gaan schuiven: de aardbeving.