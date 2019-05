Het gemoedelijke ‘snelle leven’ in Johannesburg

“In Johannesburg gaat alles veel te snel. Jullie werken daar alleen maar. Jullie Jo’burgers doen net alsof al het werk in één dag af moet; alsof er niks voor morgen over mag blijven.”

Wat ze in Kaapstad met het ‘snelle leven’ bedoelen, is waarschijnlijk vooral dat alles in Johannesburg om geld verdienen draait. Iedereen wil er rijk worden. En het liefst zo snel mogelijk

Johannesburg is het zakencentrum van Zuid-Afrika. Dat klopt. Maar op een onprettige snelheid van leven heb ik de mensen in de stad nooit kunnen betrappen. Zelfs niet nu ik een broodje eet bij ‘Proof Café’ in het hart van Sandton, de Zuidas van Johannesburg, ook wel bekend als ‘de rijkste vierkante kilometers van Afrika’.

Proof Café mag dan het karakter hebben van een zaak voor een koffie en broodje on the move, uiteindelijk gaat iedereen er toch gewoon even zitten om de lunch in meeneemverpakking rustig op te eten aan een van de terrastafeltjes. Bij ‘Gorge, grab and go’, een paar meter verderop is het niet anders, ondanks dat zelfs de naam daar een gehaast leven suggereert.

Geld verdienen Nee, ook in Sandton is de sfeer opvallend gemoedelijk. Taxichauffeurs leggen er een kaartje op een betonnen bankje tussen de glimmende hoofdkantoren van multinationals. Op het centrale plein gaan mensen op de foto met het standbeeld van Nelson Mandela. De zakenlunches in de restaurants daaromheen – met mannen in pak en vrouwen in mantelpakken – ogen serieus, maar tegelijkertijd ook alsof iedereen er lekker de tijd voor neemt. Wat de taxichauffeurs in Kaapstad met het ‘snelle leven’ bedoelen, is waarschijnlijk vooral dat alles in Johannesburg om geld verdienen draait. Iedereen wil er rijk worden. En het liefst zo snel mogelijk. Daarom is Johannesburg misschien ook geen toeristische stad. Er zijn weinig bezienswaardigheden. Het is geen plek voor ontspanning. Het is een stad van bedrijven, zakenhotels, hoofdkantoren.

Goudzoekers Johannesburg is altijd al een plek geweest waar mensen heen gingen met de droom om rijk te worden. De stad werd 1886 gesticht door goudzoekers, als een modern El Dorado boven op de grootste goudader ter wereld. Daarna groeide zij uit tot het financiële centrum van het continent. Het is de plek waar migranten vanuit heel zuidelijk Afrika naartoe komen in de hoop op een beter leven. Johannesburg heet ‘Egoli’ in de Zulu-taal: plaats van goud.