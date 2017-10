Het geld rolt nog in arm Suriname

Het is vrijdagavond, en de parking van het gloednieuwe Riviera Casino in Paramaribo staat bomvol. Eind juni opende dit casino de felverlichte deuren van zijn gebouw aan de Anton Dragtenweg, een lange straat aan de oever van de Surinamerivier waarlangs diplomaten en politici in weelderige villa's wonen.

In het gigantische bouwsel zitten bezoekers achter de meer dan honderd fruitautomaten en aan een tiental speeltafels waaraan roulette, blackjack en poker worden gespeeld. Onder het geluid van rinkelende fiches en muntjes lopen tientallen serveersters rond met glazen sterke drank voor de gokkende klanten. Wie geld inzet, drinkt op kosten van de zaak.

Bakken met geld Ondanks de economische crisis zijn er nog steeds mensen die bakken met geld verdienen, zoals in de goudwinning, en die grof inzetten op de roulettetafels. Een speler wisselt 500 Amerikaanse dollar (420 euro) voor fiches. Een flink bedrag voor de meeste Surinamers, die veelal spelen met kleine bedragen, omgerekend in euro een paar tientjes. Wie de grote sommen geld ziet waarmee in het casino quasi-achteloos wordt omgegaan, zou het niet zeggen, maar de Surinaamse economie verkeert al twee jaar in een diepe recessie. Volgens het Internationaal Monetair Fonds bedroeg de krimp vorig jaar liefst 10,5 procent, dit jaar wordt een verdere daling van 1,2 procent verwacht. Intussen krijgt de regering-Bouterse de economie maar niet op orde. Zelfs na bot snoeien in de overheidsuitgaven vertoont de begroting nog steeds een tekort van 6,5 procent. Onder het geluid van rinkelende fiches lopen tientallen serveersters rond met sterke drank voor gokkende klanten. Toch hebben investeerders in deze barre omstandigheden de afgelopen twee jaar miljoenen gepompt in enkele opvallende prestigeprojecten, zoals het duizend vierkante meter grote Riviera Casino. Terwijl er al minstens twintig andere casino's zijn, op slechts een half miljoen Surinamers. "In het Riviera Casino hebben we samen met een Venezolaanse zakenpartner 10 miljoen dollar geïnvesteerd", vertelt Arun Hindori, algemeen directeur van de Cirkel Group, die ook het naastgelegen Marriott Hotel exploiteert. "Crisis of niet, als ondernemer moet je blijven investeren. Een casino vonden we een waardevolle toevoeging aan ons hotel, ook al zijn er veel andere casino's in en rond Paramaribo."