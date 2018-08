Het gaat niet langer crescendo, de Duitse industrie schakelt terug

Conjunctuur is een gegeven waar niemand aan ontkomt. Ook niet de oersterke Duitse economie, gedragen door haar imposante industrie. Na ruim anderhalf jaar op volle toeren te hebben gedraaid, schakelt de Duitse industrie nu langzaam maar zeker een tandje terug. Belangrijkste oorzaak is de spanning op het toneel van de wereldhandel.

Uit data van het Duitse ministerie van economische zaken bleek dat Duitse fabrieksorders in juni met 4 procent daalden. Dat is veel steviger dan verwacht: analisten rekenden op een bescheiden min van hooguit een half procent. Vooral orders van buiten de EU bleven achter: die daalden met 5,9 procent. Binnen de eurozone bleef de val beperkt tot 2,7 procent.

Koude douche

In voorzichtige bewoording wijt het ministerie de fikse afname van het aantal orders aan de onzekerheid die een dreigende handelsoorlog met zich meebrengt. Ondanks dat cijfers over fabrieksorders sterk beïnvloed kunnen worden door incidentele veranderingen, lijken bedrijven beslissingen even uit te stellen met het oog op (meer) importtarieven tussen de VS en Europa of de VS en China.

"Alle gedoe rondom Trump en de handel is een bron van onzekerheid. En daar houden investeerders niet van", zegt hoofdeconoom bij ING Duitsland Carsten Brzeski. De analist noemt de ordercijfers een koude douche. Volgens Brzeski voorspelt de scherpe daling weinig goeds voor de Duitse industrie in de tweede helft van het jaar.

Brzeski constateert een trend: sinds het begin van dit jaar krimpt het aantal opdrachten in Duitsland, de maand mei uitgezonderd. "De industrie in Duitsland heeft duidelijk haar max bereikt. Gebrek aan personeel en goederen zijn limiterende factoren geworden, misschien dat de Duitse industrie nu even op adem kan komen."