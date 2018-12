Het gaat goed met Rusland, vindt Poetin - en hij grapt over Trump

Een jaar waarin het Rusland volgens hem economisch beter ging dan in voorgaande jaren, ondanks sancties en een groeiend internationaal isolement. Rusland heeft zich aangepast aan de sancties en er zelfs zijn voordeel mee gedaan, aldus de Russische leider.

Poetin maakte donderdag de balans op in zijn inmiddels traditionele grote persconferentie, ten overstaan van ruim 1.700 geaccrediteerde journalisten, een nieuw record. Velen probeerden de aandacht van de president en diens perssecretaris te trekken met opvallende teksten en soms kleurrijke uitdossingen. Gedurende drie uur en 43 minuten gaf Poetin antwoord op meer dan vijftig vragen, in hoofdzaak van Russische landelijke en regionale media. Slechts enkele buitenlandse correspondenten, onder anderen uit China, Japan en de Verenigde Staten, kregen de gelegenheid de president een vraag te stellen.

Positief verhaal

Poetin begon als gebruikelijk met een korte schets van hoe Rusland ervoor staat, en al even gebruikelijk was dat in hoofdzaak een positief verhaal. De economie groeit weer, de lonen zijn het afgelopen jaar gestegen, de inflatie gedaald, net als de werkloosheid. Niettemin heeft Rusland ‘een doorbraak’ nodig, en heeft de regering zich ten doel gesteld het land tot de vijfde economie van de wereld te maken. De door Poetin aangevoerde cijfers zijn niet onomstreden, want diverse experts schatten de economische situatie van Rusland aanmerkelijk minder rooskleurig in.

Poetin grapte dat de Amerikanen ‘ieder jaar hun troepen terugtrekken uit Afghanistan’

Poetin sprak zich ook uit over de situatie in Syrië en Oekraïne. Hij grapte over het door president Trump aangekondigde vertrek van Amerikaanse troepen uit Syrië, dat de Amerikanen ‘ieder jaar hun troepen terugtrekken uit Afghanistan’. Volgens Poetin zijn er nog geen tekenen dat de VS daadwerkelijk van plan is Syrië te verlaten. De aanwezigheid van Amerikaanse troepen op Syrisch grondgebied is volgens de Russische president ‘niet nodig’. Poetin liet ook niet na te onderstrepen dat de Amerikanen, in tegenstelling tot de Russen, formeel niet het recht hadden zich op Syrisch grondgebied te bevinden. Russische militairen zijn daar op uitnodiging van de Syrische regering, aldus Poetin.

Het recente incident in de Straat van Kertsj, waarbij de Russische marine Oekraïense schepen onder vuur nam en drie schepen met bemanning arresteerde, was volgens Poetin een Oekraïense provocatie, bedoeld om de tanende populariteit van de Oekraïense president Porosjenko op te krikken in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. “Het was een slechte provocatie”, aldus Poetin. De Oekraïeners betreurden het volgens hem dat er geen doden bij waren gevallen. Volgens Poetin zullen de betrekkingen met Kiev niet verbeteren ‘zolang daar Russofoben aan de macht zijn’.