Het gaat goed met Nederland en dus ook met ABN Amro

Het aantal banen bij de bank liep vorig jaar flink terug: gemeten in voltijdbanen daalde het personeelsbestand met 1710: van 21.664 naar 19.954. Dat komt vooral door de verdergaande digitalisering en door sluiting van bankkantoren. Er gingen vorig jaar 19 kantoren dicht: ABN Amro heeft er nog 202.

Door de gunstige stand van de economie kon ABN Amro 180 miljoen uit zijn stroppenpot halen

De netto rente-baten van ABN Amro (het verschil tussen de rente die ABN Amro aan spaarders betaalt en de rente die het berekent voor het uitlenen van geld) stegen vorig jaar met 3 procent naar 3,4 miljard euro. De bank verdiende vorig jaar 1,45 miljard euro met zijn basistaak. Aan bankdiensten voor bedrijven hield ABN Amro 733 miljoen over, 7 procent meer dan in 2016. Net als in 2016 boekte de bank een flinke meevaller. Door de aantrekkende economie kon ABN Amro 180 miljoen euro uit zijn stroppenpot halen. Dat geld was aanvankelijk in die pot gestopt omdat ABN Amro er in de crisisjaren vanuit ging dat ze dat bedrag niet terug zou zien. Ook in 2016 kon ABN Amro zo’n bedrag uit de stroppenpot halen.

Buffers ABN moet, op last van Brussel, meer geld dan voorheen achter de hand houden om mogelijke tegenvallers op te vangen. Dat komt vooral doordat de bank over een relatief grote hypotheekportefeuille beschikt. ABN Amro voldoet, naar eigen zeggen, aan de nieuwe regels uit Brussel, maar zal wel wat voorzichtiger worden met het uitkeren van dividend aan zijn aandeelhouders. ABN moet, op last van Brussel, meer geld dan voorheen achter de hand houden om mogelijke tegenvallers op te vangen De bank blijft bij zijn streven om de helft van de winst uit te keren, maar de winst die voortkomt uit incidentele meevallers wordt vanaf dit jaar niet meer meegerekend als de hoogte van het dividend wordt bepaald. Op extraatjes (boven de dividenduitkering van 50 procent) hoeven aandeelhouders pas te rekenen als de bank ruim aan de nieuwe Brusselse verplichtingen voldoet.