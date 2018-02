Het gaat goed met Nederland en dus is ABN Amro 'solide'

‘Sterk’ was de Nederlandse economie in 2017, volgens ABN Amro-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen. Daardoor was ABN Amro, dat vooral in Nederland actief is, in staat een ‘solide’ resultaat te boeken. De bank, nog voor 56 procent in handen van de Staat, boekte vorig jaar een nettowinst van 2,79 miljard euro: dat was 55 procent meer dan de bank aan 2016 overhield. Tegelijkertijd, zo bleek uit de vandaag gepresenteerde jaarcijfers, daalde het personeelsbestand: er gingen, gemeten in voltijdbanen, 1710 banen verloren. De personeelskosten daalden, vooral daardoor, met 187 miljoen euro. Eind 2017 was de bank nog goed voor 19.954 voltijdbanen.

Dat banenverlies is een gevolg van de digitalisering van het bankwezen. Betalingen via internet en smartphone zijn normaal, het digitaal afsluiten van hypotheken wordt mogelijk. Tikkie, de app waarmee gebruikers via Whatsapp betaalverzoeken kunnen doen, heeft twee miljoen gebruikers en voor bedrijven is er de mogelijkheid om leningen van 20.000 tot 1 miljoen euro volledig digitaal af te sluiten. Dat kan binnen 15 minuten, aldus ABN Amro. Het bankkantoor? Wie komt er nog? En waarvoor? Er gingen vorig jaar 19 kantoren dicht: ABN Amro heeft er nog 202. In 2009 hadden ABN en Fortis Nederland (inmiddels opgegaan in ABN Amro) er samen nog zo’n 650. ABN Amro nam de afgelopen twee jaar wel 750 digitaal-deskundigen aan.

Rentebaten ABN Amro’s rentebaten (het verschil tussen de rente die de bank aan spaarders betaalt en de rente die de bank rekent voor het uitlenen van geld) stegen vorig jaar met 3 procent naar 6,4 miljard euro. De retail-poot nam daarvan iets meer dan de helft voor zijn rekening. Met die dienstverlening aan ‘gewone’ klanten verdiende ABN Amro 1,45 miljard euro. Aan bankdiensten voor bedrijven hield ABN Amro 733 miljoen over, 7 procent meer dan in 2016. Or­ga­ni­sa­tie­des­kun­di­ge Steven ten Have, ooit een jaar voorzitter van Ajax, neemt de functie van pre­si­dent-com­mis­sa­ris tijdelijk waar Net als in 2016 boekte de bank een flinke meevaller. Door de ‘sterke’ economie (en door scherper rekenen) kon ABN Amro 180 miljoen euro uit zijn stroppenpot halen. Dat geld was in de crisisjaren in die pot gestopt omdat ABN Amro dacht dat ze dat bedrag aan leningen niet terug zou krijgen. In 2016 kon ABN Amro een soortgelijk bedrag uit haar stroppenpot halen.