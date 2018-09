Het gaat dit jaar weer tussen PSV en Ajax, de enige ware topclubs

In de vierde speelronde konden de twee topclubs van het land zich uitleven, erop los scoren en er het gemak van nemen. Althans, dat laatste deed Ajax vandaag na werkelijk waar drie doelpunten nog binnen de eerste twintig minuten, bij Vitesse nog wel, in wat een lastige uitwedstrijd zou zijn. Het werd 0-4. Daags tevoren was PSV, in Eindhoven tegen Willem II, iets nadrukkelijker op doelpunten blijven jagen (6-1).

Zo wijst veel er in dit vroege stadium alweer op dat het in Nederland tussen twee clubs zal gaan, de enige ware topclubs van het land. Vreemd is dat niet, in een geografisch klein land, maar altijd weer zijn er verwachtingen, is er de gekunstelde hoop op meer. AZ en Vitesse, de ambitieuze subtoppers, zouden de uitdagers van de top kunnen worden, heette het in de eerste weken van dit seizoen – AZ, de doordacht geleide club, Vitesse met mogelijk welkome accenten uit den vreemde, van de Russische trainer Sloetski, zo werd gehoopt.

Na vier ronden heeft AZ vijf verliespunten, Vitesse al zeven. Feyenoord nog drie, maar als een uitdager van gewicht kan ook die ploeg vooralsnog moeilijk worden gezien. Geen Oost-Europese eendracht gisteren bij Vitesse, geen onbuigzaamheid, gewiekstheid al helemaal niet, nee, slechts ontstellende weerloosheid. PSV werd vorig seizoen kampioen met 83 punten, Ajax (79) kwam net niet aan de grens van 80 punten, de rest volgde op ruime afstand. En ze lijken nu beide beter, PSV en Ajax.

Teamgeest

Ja, de belasting van Europees voetbal, in de Champions League nog wel, zou zich straks in welke mate dan ook kunnen laten voelen. Maar dat PSV en Ajax ook dit seizoen in de kleinere wedstrijden in Nederland niet al te veel punten zullen verspelen, lijkt geen gewaagde voorspelling. PSV vulde zijn selectie in de laatste dagen van de transfermarkt nog aan, en het lijkt te kunnen voortbouwen op de basis van teamgeest die vorig seizoen is gelegd. Bij Ajax bleef smaakmaker ­Ziyech, gepaaid met een verbeterd contract, behouden voor de toch al versterkte selectie.

Ajax’ graag schuivende en op varianten zinnende trainer Ten Hag had vandaag iets bedacht om de herstelde aanvaller Neres weer in de ploeg te krijgen. Hij had Ziyech logischerwijs op de vleugel laten staan: daar rendeert hij beter, ook omdat zijn onberekenbare spel voor het middenveld te riskant kan zijn. Neres was nu in het centrum een verkapte middenvelder.

Maar op het niveau van Nederland hoeft een topclub het vaak niet in tactische spinsels te zoeken, ook in een op papier lastige uitwedstrijd niet. Al in de openingsminuten was in Arnhem het beslissende gat geslagen, maar met de variant van Ten Hag had dat nog weinig te maken gehad, al wilde de trainer later uiteraard graag iets anders doen geloven.

De concentratie nam af en de onzuiverheid toe, bij Ziyech toch in de eerste plaats

Misschien had het er, met enige ironie, in die zin nog iets mee van doen dat Neres in de zone tussen middenveld en aanval de bal in de derde minuut juist verloor. Bij toeval kwam die zo terecht bij Ziyech, wiens niet eens al te gevaarlijk lijkende schuiver doelman Eduardo te machtig bleek (0-1). Luttele minuten later kon Huntelaar na een vrije trap van Ziyech volledig vrij inkoppen (0-2).