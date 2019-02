Het front tegen Netanyahu verenigt zich

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu voelt de hete adem van de oppositie in zijn nek. Zijn belangrijkste opponent bij de verkiezingen van april, oud-stafchef Benny Gantz, is een alliantie aangegaan met een andere politieke rivaal van Netanyahu: oud-journalist en politicus Yair Lapid. Door de krachten te bundelen hopen zij Netanyahu, die al tien jaar achtereenvolgend aan de macht is, uit het zadel te werpen.

De politieke nieuwkomer Gantz en de inmiddels ervaren oppositiepoliticus Lapid gaan een lijstverbinding aan bij de verkiezingen, waarbij ze de politieke functies al onderling hebben verdeeld: de eerste twee jaar is Gantz premier, daarna mag Lapid de resterende twee jaar afmaken. Op de verkiezingslijst staan veel namen uit de top van het Israëlische leger, onder wie de twee voormalige stafchefs Moshe Yaalon en Gabi Ashkenazi.

De anti-Likud-coalitie probeert premier Netanyahu te verslaan op zijn eigen terrein. Veiligheid en stabiliteit zijn van oudsher de stokpaardjes van Netanyahu, maar zijn politieke tegenstanders bestaan bij deze verkiezingen voor een belangrijk deel uit voormalig top-militairen, met meer praktijkervaring dan hij.

Onstuimig landschap

Netanyahu staat nog altijd op voorsprong in de peilingen (30 van de 120 zetels) maar moet om een coalitie te kunnen vormen samenwerken met andere partijen. Hij trekt nu alles uit de kast om politiek te overleven, want een herverkiezing biedt hem ook de beste kansen om uit handen van justitie te blijven. Netanyahu wordt namelijk verdacht van corruptie. Hij zou onder meer illegale giften hebben ontvangen.

Om politiek te overleven is een alliantie met het centrum of links geen optie meer, dus zoekt hij nu zijn toevlucht bij extreem-rechts. Zo zegde hij vorige week zijn bezoek aan Rusland af om een politieke deal te sluiten met het ultrarechtse Yisrael Beitanu (Israël Ons Thuis), en stelde de partij twee ministersposten in het vooruitzicht als ze een lijstverbinding aangaat met het nog extremere Otzma Yehudit.

Deze laatste partij is gelieerd aan de verboden Kahane-beweging, die Israël wil veranderen in een joodse theocratie en voorstander is van het verdrijven van Palestijnen.

Het is overigens de vraag of de allianties stand zullen houden, want het Israëlische politieke landschap is onstuimig. In de laatste twintig jaar tikte vrijwel geen enkele regering de vier jaar aan, mede door de versplintering. De lijstverbindingen bij deze verkiezingen lijken op een kentering, maar ze zijn duidelijk gericht op kortetermijnwinst en hebben een opportunistisch karakter.

Het is dan ook de vraag Lapid een goede deal heeft gesloten met Gantz om hem voor te laten gaan als premier, want er bestaat een grote kans dat de coalitie al voor die tijd uit elkaar valt.