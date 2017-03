Het Franse Opel wil over drie jaar weer winst maken

De eigenaar was dus al zo Duits niet. Wel werkt de helft van het aantal medewerkers van Opel in Duitsland, staat het hoofdkwartier in Russelsheim en heet de topman Karl-Thomas Neumann. De Duitse identiteit blijft, beloofde de Portugese topman Carlos Tavares van Peugeot-Citroën.

Wat verandert er wel bij Opel? Vermoedelijk zullen slecht verkopende modellen verdwijnen. Dat is namelijk precies wat PSA-topman Tavares de afgelopen jaren deed om van PSA weer een winstgevende onderneming te maken. Van de Astra’s en Corsa’s zal hij afblijven. Maar de kleinste modellen van Opel, de Adam en Karl, doen het relatief slecht. In totaal verkoopt Opel meer auto’s dan Peugeot en Citroën. Toch rijden er meer kleintjes van de Franse automerken uit de showrooms dan Opeltjes.

Schaalvergroting

Een van de redenen voor de overname is schaalvergroting. Peugeot, Citroën en Opel/Vauxhall kunnen gezamenlijk onderdelen inkopen, wat goedkoper is. Dat betekent dat de Opels in de toekomst dezelfde onderdelen gebruiken als de twee Franse automerken. Synergie is namelijk nog een reden voor de overname.

Schaalvergroting en synergie zijn doorgaans termen waar vakbonden onrustig van worden. Dat betekent namelijk banenverlies. Duitse politici klonken afgelopen weken toen de overname zich aankondigde ongerust. Ook de ondernemingsraad van Opel is er niet gerust op.

Tavares zei vanmorgen direct dat de Duitsers zich geen zorgen hoeven te maken. Sluiting van een of meerdere productiehallen in Duitsland om de winstgevendheid te vergroten noemde hij een ‘simplistische oplossing’. Hij zei ook de werkgelegenheid in stand te houden. “Bestaande contracten worden gerespecteerd.”

Daarmee verhulde Tavares dat er de komende jaren ongetwijfeld banen verdwijnen. Niet door ontslag, maar door functies niet op te vullen als er iemand vertrekt bijvoorbeeld, of door tijdelijke medewerkers geen contractverlenging te geven.

Door deze kostenverlaging en verhoging van de efficiëntie moet Opel in 2020 weer winstgevend zijn. Mocht dat lukken, dan zou het voor het eerst in ruim twintig jaar zijn dat Opel weer geld overhoudt aan het einde van het jaar. Het marktaandeel in Europa is in die periode bijna gehalveerd. Daarom ook wil het Amerikaanse GM zich terugtrekken uit Europese automarkt.

Na de overname is PSA het op één na grootste autoconcern van Europa, achter Volkswagen en voor Renault. Het nieuwe bedrijf heeft een marktaandeel van ongeveer 17 procent.