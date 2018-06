Het fietsabonnement rukt op in de stad

Wie een fiets met een blauwe voorband ziet rijden, heeft dikke kans dat het om een tweewieler gaat van het bedrijf Swapfiets. Dat levert nieuwe fietsen voor een vast bedrag per maand. Met succes: sinds drie Delftse studenten een paar jaar geleden met Swapfiets begonnen, rijden nu zo'n 44.000 stalen rossen met blauwe voorbanden door het land.

"Maar let wel", zegt Steven Uitentuis van Swapfiets: "Het is géén leasen. Je neemt bij ons een abonnement op een fiets. Spotify en Netflix lease je immers ook niet."

Wachttijd

Swapfiets zetelt inmiddels in 18 Nederlandse steden en het concept loopt ook in enkele Duitse en Vlaamse steden. In sommige plaatsen is al een wachttijd. Wie zich bijvoorbeeld in Amsterdam wil aanmelden voor een 'robuuste omafiets met terugtraprem' (15 euro per maand) moet twee weken geduld hebben. Uitentuis: "Soms is het te druk, dan gaan de bestaande klanten voor."

Eigenlijk komt de dienst van een fiets voor een vast bedrag per maand nóg laat. Het kopen van een nieuwe tweewieler is voor stadsbewoners van oudsher een riskante investering. De kans op diefstal is aanzienlijk en ook de mogelijkheid dat het vervoermiddel in de gracht belandt is geen sterk aankoopargument. Een tweedehandsje dan maar, besluit de stadsbewoner daarom vaak. Met als gevolg dat die worden aangeboden voor wel erg hoge prijzen.

Precies in dat gat van de markt dook Swapfiets. Uitentuis: "Uit eigen onderzoek blijkt dat mensen om verschillende redenen voor ons kiezen. Sommigen zeggen: mijn oude fiets was kapot en ik had geen zin in gedoe, anderen hebben het geld niet voor een nieuwe of tweedehands fiets en weer anderen willen het er niet aan uitgeven."

Die 44.000 fietsen van Swapfiets zijn geen bedreiging

Concurrentie heeft Swapfiets nog nauwelijks. Fietsen zijn wel massaal te leasen maar dat is duurder en dan gaat het in de meeste gevallen om e-bikes. Wel zijn er hier en daar kleine lokale spelers. In Amsterdam biedt Instabike een nieuwe fiets voor 15 euro per maand, inclusief een service als reparatie op locatie.

Ook Easyfiets.nl uit Leiden (en deels in Den Haag) levert fietsabonnementen vanaf 10 euro per maand. Het verschil met Swapfiets is dat Easyfiets werkt met tweedehands rijwielen: "Bij ons krijg je een gerecyclede fiets, opgeknapt in onze eigen sociale werkplaats", zegt oprichter Kasper Richmond. Er rijden op het moment iets meer dan duizend fietsen van Easyfiets rond en er zijn plannen om uit te breiden. Maar alles op zijn tijd, zegt Richmond: "In Leiden is de markt nog best groot."