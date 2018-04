Het feest lijkt belangrijker dan het darten in Ahoy

Ook dartend Nederland ziet dit als een uitgelezen kans: beide avonden Ahoy zijn helemaal uitverkocht. In het oranje, afgeladen Ahoy worden continu de namen van de Nederlandse toppers Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen gescandeerd. Hun tegenstanders moeten het stellen met oorverdovende fluitconcerten.

Op een cruciaal moment, als Van Gerwen dreigt te gaan verliezen van de Schotse darter Peter Wright, valt de zaal stil. De nummer één van de competitie presteert niet naar verwachting en het publiek weet zich even geen houding te geven. Zij komen hier om Nederlanders te zien winnen. Nee, verlies past niet in deze sferen.

Van Barneveld, die al de hele competitie wedstrijd na wedstrijd verliest, slaagt er woensdagavond plots wel in de winst te pakken. Prompt sluit het uitzinnige thuispubliek hem in de armen. “Barney op één”, klinkt het. De man die het darten in Nederland bekendmaakte, lijkt hier nog steeds populairder dan de jongere Van Gerwen, die hem sportief voorbij is gestreefd.

Populair

Waar de darttoppers in het verleden vooral in Engeland speelden tijdens de donkere decemberdagen, vliegen zij tegenwoordig heel Europa door, want de populariteit van de sport neemt toe. Ook de Nederlandse Darts Bond ziet dat de animo voor de darts groeit. “Steeds meer mensen spelen darts, er zijn steeds meer evenementen in kroegen en zaaltjes en kijkcijfers van RTL7 zeggen ook genoeg”, zegt een woordvoerder.

Het is fascinerend om te zien hoe ongezonde, dikke mensen pijltjes in een bord gooien. Thomas Paters (23), Martijn Kloezen (24) en Michel Kuiper (24)

Volgens de bond is de populariteit mede te danken aan het laagdrempelige karakter. “Als je darts aanzet op tv, snap je meteen waar het over gaat en het is direct spannend. Natuurlijk zijn de grote Nederlandse toppers ook goede ambassadeurs.”

Negenduizend dartfans keken afgelopen week naar Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld in Ahoy. © Lawrence Lustig/PDC

Het hoge entertainmentgehalte speelt ook een grote rol, blijkt woensdagavond in Ahoy. De dresscode van de avond is oranje, wat resulteert in een bomvol stadion met voornamelijk mannen in oranje voetbalshirts, overalls en pakken. Vrienden Thomas Paters (23), Martijn Kloezen (24) en Michel Kuiper (24) hebben zich verkleed als wortel. “Dat is leuk, gek en oranje.” Zij darten alleen ‘recreatief’ en komen puur voor de sfeer. “Het is fascinerend om te zien hoe ongezonde, dikke mensen pijltjes in een bord gooien.”