Het Europese hof wil Nederlandse brievenbusfirma's aanpakken

Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor bedrijven die in of via Nederland constructies hebben opgezet om belasting te ontwijken. Het Hof wil dat belastingdiensten in EU-lidstaten een einde maken aan belastingvoordelen die bedrijven genieten via dergelijke kunstmatige constructies.

Het draait om een zaak die een bedrijf had aangespannen tegen de Deense Belastingdienst. De Deense fiscus weigerde het bedrijf vrij te stellen van bronbelasting, omdat het gebruikmaakte van brievenbusmaatschappijen in Nederland en Luxemburg. Maar volgens het Hof staat het de Deense fiscus volledig vrij om, als er sprake is van misbruik, het recht op vrijstelling van belasting te ontzeggen. In de uitspraak gaat het Hof zelfs een stap verder: het geeft aan Europese belastingdiensten aanwijzingen wanneer er sprake is van misbruik, en stelt dat dit misbruik actief moet worden tegengegaan.

Brievenbusmaatschappijen De uitspraak heeft vooral grote gevolgen voor landen die zich hebben gespecialiseerd in het aantrekken van zogeheten brievenbusmaatschappijen, die vaak enkel bedoeld zijn om winsten onbelast Europa uit te ­krijgen. Naast Nederland zijn dat in Europa met name Ierland en Luxemburg. Het gevolg van de uitspraak is dat de naar schatting 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland mogelijk te maken gaan krijgen met naheffingen van buitenlandse belastingdiensten. Zij ontvangen vaak rente-, royalty- of dividendstromen uit andere EU-lidstaten, die op grond van de Europese richtlijn onbelast naar Nederland mogen vloeien. Maar het Hof haalt daar met zijn uitspraak een streep doorheen als het gaat om kunstmatige constructies. Buitenlandse belastingdiensten kunnen bij die bedrijven dus alsnog belasting gaan heffen. Maar ook de Nederlandse Belastingdienst zal het druk krijgen met de uitspraak, zo verwacht hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam. Wanneer bedrijven vanuit Nederland geld laten doorstromen naar brievenbusmaatschappijen in bijvoorbeeld Ierland of Luxemburg, heeft de Nederlandse fiscus nu de opdracht gekregen eventueel misbruik te bestrijden.

Misbruik van vrijstellingen “Nederland stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van misbruik als er in Luxemburg of Ierland wordt voldaan aan bepaalde eisen, onder andere een minimum looneis en het feit dat er een kantoor voor twee jaar gehuurd wordt. Het Hof vindt dat niet voldoende. Die wil dat de Belastingdienst actief nagaat of er geen sprake is van misbruik van Europese vrijstellingen.” Veel van de bedrijven in Nederland die daarmee te maken krijgen, hebben eerder een zogeheten ruling gekregen van de Belastingdienst. Daarin bevestigt de fiscus dat zij voldoen aan de Nederlandse eisen. “Het kan zijn dat de Belastingdienst op die afspraken moet terugkomen”, zegt Van de Streek. Dat gaat om flinke aantallen: alleen al vorig jaar werden honderden rulings afgegeven aan houdstermaatschappijen in Nederland die het betreft.

