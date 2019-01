Het Europees Medicijnen Agentschap zit vanaf nu in Amsterdam, wat levert dat op?

Amsterdam geeft vandaag de sleutel van het Spark-gebouw aan het Europees Medicijnen Agentschap (EMA). De medicijnenwaakhond blijft er niet lang, eind dit jaar verhuist het EMA naar een nieuw pand op de Zuidas dat nog in aanbouw is. Dat Amsterdam het EMA binnenhaalde vanuit Londen wordt gezien als een grote opsteker voor de stad. Goed voor de economie en de werkgelegenheid, zo werd gezegd. Wat weten we tot nu toe over de effecten van de verhuizing? Enkele cijfers.

Allereerst het gebouw dat aan de Zuidas verschijnt. Dat kost inclusief 20 jaar onderhoud 255 miljoen euro, een bedrag dat wordt betaald door het Rijksvastgoedbedrijf. Dit overheidsbedrijf verdient de kosten terug door huur te vragen aan de EMA.

In het gebouw werken 900 medewerkers die jaarlijks bezoek krijgen van zo’n 36.000 gasten. In Londen werken eveneens 900 medewerkers. Die komen niet allemaal naar Amsterdam. Volgens de laatste schatting blijft ongeveer 25 procent achter.

Er is genoeg animo om deze vrijgekomen banen op te vullen. Ruim 5.000 geïnteresseerden schreven al een brief naar het EMA.

De meeste medewerkers kiezen niet voor Amsterdam als woonplaats. Van de 67 personeelsleden die al in Nederland wonen, kozen er 12 voor Amsterdam. Den Haag doet het 15 nieuwe inwoners beter. Alkmaar krijgt voorlopig 7 EMA-medewerkers, Amstelveen 5.

Dat de medewerkers kiezen voor Den Haag en Noord-Hollandse gemeenten buiten Amsterdam, heeft te maken met de aanwezigheid van internationale scholen. In Den Haag en Bergen, in de buurt van Alkmaar, hebben zich 40 van de 76 kinderen aangemeld. De ongeveer 600 medewerkers die later dit jaar naar Nederland komen, hebben ongeveer 470 kinderen.

Amsterdam betaalt een miljoen euro om de EMA-medewerkers te begeleiden bij hun overgang. Het ministerie van volksgezondheid doet daar nog eens 2,5 miljoen euro bovenop. Van dat geld helpt een projectgroep van de gemeente onder meer bij het vinden van een woning, een school voor de kinderen, een huisarts en een tandarts.

Volgens ING geven de EMA-werknemers per jaar 30 miljoen euro uit. Daarnaast zullen de 36.000 bezoekers 4 miljoen euro aan hotelovernachtingen boeken.

Het EMA moet fungeren als een magneet voor andere medische bedrijven. In Londen hebben rond het oude EMA-gebouw ongeveer 2000 medische bedrijven een vestiging.

De vraag is: hoeveel van deze bedrijven volgen het EMA naar Amsterdam? Volgens de gemeente Amsterdam overwegen minstens 20 bedrijven mee te verhuizen. Een handvol grote farmaceutische bedrijven heeft de stap al gemaakt.

