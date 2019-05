Het erepodium van de World Cup BMX kleurt oranje

“Hier Laura, hier.” De fotografen op de BMX-baan op Papendal wenken Laura Smulders, die in de camera moet kijken. De kreet klinkt ook in het Engels. Het is druk in het finishgebied waar Smulders zojuist de zege heeft gepakt op de laatste dag van de World Cup BMX in Arnhem.

Een fractie later rent Smulders naar beneden om te poseren met Niek Kimmann, de winnaar bij de mannen. Met vier winnaars van Nederlandse bodem, zaterdag won Judy Baauw bij de vrouwen en Kimmann bij de mannen, is de World Cup voor de Nederlandse ploeg geslaagd.

Het niveau groeit de laatste jaren hard. Er worden ieder jaar snellere rondjes gereden. Laura Smulders

Meer aandacht Daar is de nieuwe bondscoach Raymon van der Biezen blij mee. Hij ziet graag meer aandacht voor zijn sport die naar zijn smaak nog niet overal ter wereld even serieus genomen wordt. “De atleten die ons hier bezig zien op Papendal weten dat we professionals zijn. Dat we keihard trainen, op alle details letten, bezig zijn met voeding en krachttraining en alles wat daarbij komt kijken. Maar daarbuiten weet nog niet iedereen dat.” BMX staat sinds de Spelen van 2008 in Peking op het olympisch programma. De olympische nieuwkomers stonden destijds te boek als stuntpiloten op kleine fietsjes. Dat is veranderd, zegt Smulders. Zij maakte in 2012 in Londen haar debuut en won toen verrassend brons. In Rio eindigde ze naast het podium door een val. In Tokio is ze één van de favorieten voor goud. Ze wint bijna alle wedstrijden waar ze aan de start verschijnt. Laura Smulders © ANP “Het niveau groeit de laatste jaren hard. Dat is ook buiten Nederland te zien. Kijk maar naar de tijden. De baan is hetzelfde, maar er worden ieder jaar snellere rondjes gereden.” Smulders was de eerste atlete die een commerciële BMX-ploeg oprichtte in Nederland. Ze traint ook met de Nederlandse selectie op Papendal. De rijders achter Kimmann en Smulders trekken zich aan de topcrossers op. Af en toe kapen ze een zege weg.

Festival rond de sport De sport ontwikkelt zich snel. De World Cup op Papendal probeert daarop in te springen door een festival rondom de wedstrijden te organiseren. Dit was alweer de derde editie van het festival Framed. Tijdens de pauzes kunnen bezoekers zich vermaken bij een optreden van onder andere zangeres Maan. De World Cup op Papendal was het afscheid van de Rio-baan. De replica van het parcours van de Spelen van Rio wordt binnenkort omgebouwd. Het moet gaan lijken op de baan waar straks om de olympische medailles wordt gestreden in Tokio. Laura Smulders heeft via haar zitting in de atletencommissie van de internationale wielerbond UCI een inkijkje gehad in de tekeningen. De baan wordt niet exact nagebouwd, maar een aantal belangrijke stukken worden wel aangepast. In Tokio is het deelnemersveld van de mannen en vrouwen gelijk getrokken. Het maximale aantal deelnemers per land bestond in Rio nog uit 2 vrouwen en 3 mannen. Nu zijn dat 3 vrouwen en 3 mannen.

