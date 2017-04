Het Erbarme dich doet iets met je, maar wat precies?

Erik Scherder

Singing in the brain

Over de unieke samenwerking tussen muziek en de hersenen.

Verschijnt woensdag 19 april bij uitgeverij Athenaeum;

432 blz. € 24,50

De Canadese meesterpianist Glenn Gould (1932-1982) was niet alleen vermaard om zijn vertolkingen van Bach, maar ook om zijn excentrieke spel. Hij hing met zijn neus op de toetsen, liet zijn linkerhand, als die vrij was, op de maat door de lucht bewegen, en hij neuriede de loopjes mee.

Dat kon niet iedereen waarderen, en zeker zijn managers niet, maar het neuriën kan een belangrijke functie hebben gehad, zegt hersenwetenschapper Erik Scherder. Neuriën gaat gepaard met activiteit in bepaalde hersendelen (voor liefhebbers: de premotorische schors, de sensomotorische schors en de pariëtale kwab). Precies diezelfde hersengebieden verzorgen de motoriek die je nodig hebt om een instrument als de piano te bespelen. Het neuriën heeft Gould dus geholpen bij het interpreteren en uitvoeren van Bachs muziek.

Aandoeningen en muziek

Gould is nooit officieel aangemerkt als autist, maar hij zou heel goed in het rijtje passen van grootheden met die aandoening. Hij figureert dan ook in het hoofdstuk over autisme in Scherders nieuwe boek ‘Singing in the brain’. De hersenexpert gaat in dit boek aanstekelijk enthousiast na wat muziek doet met het brein.

Het hoofdstuk over autisme is het fascinerendst. Scherder toont aan dat mensen met autisme die moeite hebben emoties bij zichzelf en anderen te herkennen, bij muziek daarmee geen enkel probleem hebben. Ook lichamelijke reacties op muziek, rillingen over je rug en kippenvel, worden door autisme niet gestoord. Scherder duikt in de werking van de betrokken hersendelen en laat zien hoe muziek kinderen met autisme zou kunnen helpen bij hun taalontwikkeling. Want in de hersenen zitten verbanden tussen die twee, muziek en taal.

Er komen nog veel meer aandoeningen voorbij, zoals pijn, angst, depressie, Parkinson en dementie, en de vraag wat muziek daarvoor kan doen. Maar Scherder behandelt ook heel andere vragen, zoals: welk onderscheid maken de hersenen tussen tonale en atonale muziek?

Kort gezegd: de eerste muzieksoort levert een positieve reactie op, de tweede een negatieve. Logisch dus dat atonale muziek veel wordt gebruikt in horrorfilms. Andere vragen die voorbij komen: waarom houden we van treurige muziek? Wat maakt een hit? En hoe kan Jaap van Zweden een orkestpartituur lezen terwijl hij keihard Frank Sinatra op heeft staan?

Scherder geeft steeds een overzicht van wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over die onderwerpen, ook als dat geen eenduidige conclusie oplevert. De overzichten worden ruim ondersteund door illustraties. Die kunnen echter niet verhelpen dat de tekst soms gebukt gaat onder hersendelen met Latijnse namen, en dus ingewikkeld wordt. Maar dat is nauwelijks te vermijden.