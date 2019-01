Het einde van merknaam XS4ALL ligt uiterst gevoelig

Duizenden mensen hebben een petitie ondertekend om het merk XS4ALL te redden van de ondergang, vrijdagmiddag stond de teller op 14.000. Deze internetprovider valt onder KPN en dit telecombedrijf maakte donderdag bekend te stoppen met een aantal afzonderlijke merken. KPN wil voortaan vol inzetten op het KPN-merk.

Volgens Kirsten Verdel, initiatiefneemster van de petitie, slacht KPN zo ‘de kip met de gouden eieren’. XS4all wordt jaar na jaar goed beoordeeld door de Consumentenbond. Ze noemt het bedrijf een voorvechter van privacy en veiligheid. Daarom mag het niet verdwijnen, schrijft ze. En duizenden klanten zijn dat dus met haar eens. Bestuurskundige, PvdA-politica en publiciste Verdel zegt zich nog verbonden te voelen bij XS4ALL, ook al vertrok ze twaalf jaar geleden als werknemer bij de provider.

Planet en Het Net Merken komen en gaan. Zo stopte KPN elf jaar geleden met Planet en Het Net en nog wat andere merken, omdat de wirwar aan providers en abonnementen verwarring bij consumenten zou veroorzaken. Ook zoemde toen al rond dat XS4ALL zou verdwijnen, maar topman Ad Scheepbouwer ontkende dat. Waarom ligt de zelfstandigheid van XS4all zo gevoelig? Voor langdurige klanten spelen het verleden en het kritische karakter van XS4ALL een rol. De provider ontstond in 1993, in de beginjaren van het publieke internet, in hackerskringen. Vier initiatiefnemers begonnen een stichting om particulieren toegang tot internet te bieden. Ze waren ook betrokken bij de oprichting van De Digitale Stad, waar mensen voor het eerst een e-mailadres en een homepage konden krijgen.

Timing Mede-pionier Marleen Stikker noemt het nu op Twitter een ‘kapitale fout’ van KPN om te stoppen met XS4ALL en verwijst ook naar die beginjaren. '15 januari vieren we onder andere met XS4ALL dat 25 jaar geleden De Digitale Stad is geopend. Wat een timing van KPN.’ Ze dreigt weg te gaan bij het bedrijf, zoals ook andere klanten dreigen weg te lopen. Al zal het niet eenvoudig zijn zomaar een andere provider te vinden waar ze zich dan wel thuisvoelen. XS4ALL scoort volgens de Con­su­men­ten­bond al jaren als beste internet-, tv- en te­le­fo­nie-aan­bie­der Anderen stellen vast dat XS4ALL al sinds 1998 van KPN is. Bedrijfsadviseur Aylin Bilic schrijft op twitter dat het ‘echt geen klap’ uitmaakt als er een marketingnaam verdwijnt. “Vergeet niet dat al die jaren KPN XS4ALL was.” KPN heeft met alle labels uitstekende dienstverlening, zegt ze over haar voormalige werkgever, en er kunnen best soms onderdelen worden samengevoegd, merkt ze op.

Eigenzinnig KNP omschrijft XS4ALL als een organisatie met een eigenzinnige cultuur en met experts die geloven in de kracht van internet. Dat is niet alleen reclamepraat, maar uit zich ook in het laagste storingspercentage van Nederland. XS4ALL scoort volgens de Consumentenbond al jaren als beste internet-, tv- en telefonie-aanbieder. Hoewel, vorig jaar oktober was KPN Glasvezel opeens de beste, XS4ALL kwam tweede. ‘Klanten zijn nergens zo tevreden over de omgang met storingen als bij KPN’, schreef de Consumentenbond toen. Die uitslag past in de nieuwe strategie van KPN om zelf als beste en meest betrouwbare te worden gezien. ‘KPN wil de onbetwiste kwaliteitsprovider zijn met de beste diensten, klantenservice en netwerken’, meldde het bedrijf donderdag. Het wil bovendien ‘alle klantengroepen in de verschillende segmenten bedienen’. Of dat nu zakenmannen zijn of voormalige hackers. KPN gaat zich daarom volledig concentreren op het KPN-merk. Jean-Pascal Van Overbeke, hoofd consumentenmarkt van KPN, zegt dat de KPN-dienstverlening moet worden uitgebreid met de ‘sterke eigenschappen’ van de afzonderlijke merken. Hij noemt als voorbeelden de hoog gewaardeerde service van XS4ALL en de betaalbare voordeeldiensten van Telfort.

E-mailadres blijft Voor de klanten verandert er weinig, zegt KPN. Zo behouden ze hun e-mailadres. Maar op termijn gaat de dienstverlening dus verder onder de vlag van KPN. Het bedrijf kan veel geld besparen op marketingkosten als het geen afzonderlijke campagnes hoeft te voeren. Ook kan het samenvoegen van helpdesks geld opleveren. Telfort verdwijnt dus in dezelfde operatie en daar hoor je eigenlijk niemand over. Met het ene merk heeft de consument een band, bij de ander is hij toevallig een klant.

