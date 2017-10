Het einde van een bijzonder badmintonkoppel

"Er zijn wel veel leuke dingen hoor. Ik ga binnenkort drie maanden op vakantie. Via Thailand naar de Maldiven. En ik ben door de Duitse bond gevraagd of ik een week wilde komen kijken naar hun programma om tips te geven. Dat vind ik supertof. Het is toch erkenning voor onze resultaten."

"Er komt wel een einde aan een bijzonder koppel. Zij was gestructureerd, ik hak op de tak. Iemand uit Weesp en een Brabander, die toch maar naar Dubai mochten om met de besten ter wereld mee te doen. Die in het gekkenhuis Indonesië als Europees koppel in een door Aziaten gedomineerde sport de halve finale speelden van een heel groot toernooi. Dat blijft zeker bij.

"Nu loopt het contact lekker. We zijn weer vriendinnen. Niet dat we dat niet waren, maar we lieten elkaar deze zomer de ruimte.

"Voor mijn gevoel heb ik wel aangegeven dat ik niet lekker in mijn vel zat, dat ik het plezier een beetje kwijt was. Maar ik wist dat het voor haar al lastig was, dus misschien wilde ik haar onbewust niet te veel lastigvallen.

"Drie weken voor die datum wist ik het. Daarna voelde ik me bevrijd, kon ik voor mijn gevoel weer ademen. Dat het voor Selena een verrassing was, dat snap ik.

"Er vloeiden die periode veel tranen. Want ik dacht: potver, Selena komt terug en dan krijg ik weer pijn. Nog één keer proberen we het, sprak ik af met de fysio's. Ik speelde wat toernooien, maar bij een toernooi in Spanje kreeg ik bij een warming-up last van heup en knie. Dat was mentaal heel zwaar. Ik ging twijfelen, sprak met een psycholoog een datum af dat ik een beslissing móest nemen.

"In februari vroeg ik mezelf al af wat ik wilde bereiken met topsport. Dat was een kloteperiode, waarin Selena geblesseerd was. Als dubbelpartner zit je dan ook aan de kant. De een kan niet zonder de ander. Net toen we gingen spelen, kreeg ik zelf een terugval. Kon ik drie weken geen racket aanraken.

"De pijntjes in het lichaam kwamen vroeg bij mij. Ik ben 28 jaar, in juni heb ik verteld dat ik zou stoppen. Dat was na een periode waarin ik zoekende was.

Selena Piek (26)

"Ik zat deze zomer tegen het depressieve aan. 2016 was een topjaar, met als hoogtepunt de kwartfinale op de Olympische Spelen. Maar toen kreeg ik een heftige blessure, die ik zwaar onderschatte. Dit jaar ben ik er heel lang uit geweest. Dat is zo pijnlijk. Je passie wordt je ontnomen. Eigenlijk ben je arbeidsongeschikt.

"Toen ik een beetje opkrabbelde, vertelde Eefje dat ze niet verder ging. Ik heb het daar wel moeilijk mee gehad, zag het niet aankomen. Ik zat veel binnen. Heb mezelf teruggetrokken. Mijn ouders zeiden: 'we hadden je wel een shirtje kunnen geven met "niet storen" erop'.

"Ook met Eefje had ik minder contact. Maar we hebben samen in augustus het WK nog gespeeld, in Glasgow. Daarna zijn met zijn tweeën fijn uit eten geweest in Arnhem, om alles uit te praten.

"Ik mocht kiezen, zoals eigenlijk altijd. Dus ik zocht een restaurant waar ze geen Aziatisch hadden. Dat vindt ze echt niet lekker. Wel hadden ze honderd biertjes. Die zouden eventueel dan van pas kunnen komen, grapten we. We hebben geen alcohol nodig gehad, uiteindelijk.

"Tijdens dat diner hadden we het ook over alles wat we hebben meegemaakt. Bijzondere herinneringen opgehaald. Dat ik in een hotelkamer in Zwitserland voetbal wilde zien, maar dat de oeroude televisie gigantisch stoorde. Dus ik sloeg met de afstandsbediening op die tv. Werkte even. Toen nog een keer: tv kapot. Eefje heeft dat stiekem opgenomen. Ze zei laatst: als ik me slecht voel, kijk ik dat filmpje."

"Ik mis haar echt. Je leert elkaar zo goed kennen. Eén olympische cyclus hebben we alles met elkaar gedeeld. Zij is op een leuke manier gek. Maar als ik er even klaar mee was, liet ze me ook gewoon alleen. 'Oké, ik ga koffie halen, doei', zei ze dan. Dat soort kleine dingetjes, daar ging het om.

"Nu moet ik door. Ik speel met Cheryl Seinen. Het zou oneerlijk zijn haar te vergelijken met Eefje. Het heeft tijd nodig. Zelf ben ik nog niet de Selena die ik een jaar geleden was. Alles is anders. De partner, de stand op de ranglijst, de financiële situatie. Gelukkig heb ik veel aan sessies met een psycholoog gehad. Kwetsbaarder durven zijn. Dat helpt me veel.

"Er is niet aan mij gevraagd of ik wilde spreken op Eefje's afscheid. Ik hoop dat ik goed speel op de Dutch Open. Want het is simpel: ik ga goed op winnen."