Het eigen risico en de zorgpremie gaan waarschijnlijk flink omhoog

Zowel het AD als de Telegraaf melden dat het eigen risico mogelijk voor het eerst boven de 400 euro uit zal komen. Vorig jaar steeg het eigen risico niet, maar de jaren daarvoor wel: met 10 of 15 euro per jaar. Het eigen risico is nu 385 euro.

Lees verder na de advertentie

Het eigen risico verhogen en tevens de zorg­ver­ze­ke­ring laten stijgen leidt tot mijden van zorg Patiëntenfederatie Nederland

De stijging van het eigen risico komt hoofdzakelijk door de verwachte loonstijging in de zorg. Dat heeft te maken met de vergrijzing, maar ook met nieuwe medische ontwikkelingen die meer geld kosten.

Tijdens de verkiezingen was de verlaging van het eigen risico een veelbesproken onderwerp. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil het eigen risico verlagen of afschaffen. Van de partijen die overleggen over een nieuw kabinet pleiten CDA en ChristenUnie voor een verlaging van 100 euro van het eigen risico. De volledige afschaffing van het eigen risico zou zo'n 4,5 miljard euro gaan kosten, berekende het Centraal Planbureau vorig jaar oktober. Dat geld heeft het nieuwe kabinet niet.

De PvdA heeft laten weten niet blij te zijn met het nieuws. Kamerlid Henk Nijboer laat weten dat de PvdA juist voor afschaffing van het eigen risico is. "Gezond is solidair met ziek. Ziek zijn is al erg genoeg, daar hoort geen financiële sanctie bij. Zo doen we dat in een fatsoenlijke samenleving", schrijft hij op de website van de partij.

Zorgpremie en eigen risico Niet alleen het eigen risico maar ook de zorgpremie zal volgend jaar stijgen, blijkt uit ramingen. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer zes euro per maand. Dat is gebaseerd op een schatting van het kabinet en kan nog veranderen. De zorgverzekeraars stellen de premie in het najaar vast. Toen de verzekeraars deze bedragen vorig jaar bekend maakten, bleek dat het kabinet in haar ramingen te positief waren geweest. Vrijwel alle verzekeraars kwamen met hogere premies dan verwacht. Om de hogere kosten te compenseren zou de zorgtoeslag ook gaan stijgen, mogelijk met zo'n 130 euro per jaar. Zorgverzekeraars kregen dit jaar te maken met een fikse financiële tegenvaller van zo’n 400 miljoen euro. Vanuit het zorgverzekeringsfonds, waarin werkgevers geld storten, kwam minder binnen dan verwacht. DSW-directeur Chris Oomen liet begin augustus al doorschemeren dat premiebetalers hier volgend jaar wat van zullen merken. Hij voorspelde een premiestijging van zo’n 30 euro per jaar. Patiëntenfederatie Nederland, een koepel van patiëntenorganisaties, is niet te spreken over de mogelijke stijging. "Mensen kunnen de zorgkosten vaak nu al niet meer ophoesten. Het eigen risico verhogen én de premie laten stijgen, leidt tot mijden van zorg", zegt de organisatie tegen persbureau ANP. De belangenbehartiger roept de Tweede Kamer op 'dit onzalige plan' bij de begroting van tafel te halen en 'liefst nog eerder'. De federatie herhaalt dat veel politieke partijen hebben aangegeven dat het eigen risico juist omláág moet. De definitieve cijfers komen pas naar buiten op Prinsjesdag. Dan presenteert het demissionaire kabinet de begroting voor volgend jaar. Lees ook: Schaf het eigen risico niet af maar breid het uit.

Lees ook: 'Lage inkomens mijden psychiater'.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.