Het eerste gesprek tussen May en Corbyn leverde, weinig verrassend, niets op

De eerste poging van de Britse premier May en oppositieleider Corbyn om gezamenlijk de brexit-crisis te beëindigen, heeft nog geen onmiddellijke doorbraak opgeleverd. Maar dat had ook niemand verwacht. “De gesprekken waren constructief, waarbij beide kanten flexibiliteit toonden”, zo verklaarde een woordvoerder van May woensdagavond. “Nuttig, maar onbeslist”, aldus Corbyn.

Naar verwachting wordt het overleg donderdag voortgezet. Ze moeten voortmaken, zeker als May wil bereiken wat ze zegt te willen bereiken: én een ordelijk Brits vertrek uit de EU én voorkomen dat de Britten eind mei naar de stembus moeten voor het Europees Parlement.

Binnen de EU wordt de nieuwe poging van May bekeken met een combinatie van geduld en argwaan. De Duitse bondskanselier Merkel herhaalde dat er ‘tot het laatste uur’ moet worden gewerkt aan een oplossing die een no-deal-brexit voorkomt. Vanuit Parijs klonk opnieuw vooral ongeduld door.

Deadline Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zei in het Europees Parlement dat de huidige brexit-deadline, 12 april, nog steeds overeind staat. Alleen als het Lagerhuis het bestaande brexit-akkoord (dat het al drie keer heeft afgewezen) alsnog omarmt, ‘met een duurzame meerderheid’, kan er sprake zijn van het door May gewenste uitstel tot 22 mei, aldus Juncker. Gebeurt dat niet, dan resteren twee mogelijkheden: een ‘no deal’ eind volgende week of een lang uitstel, inclusief Britse deelname aan de Europese verkiezingen. Juncker wees erop dat het huidige debat in Londen, over onder meer een douane-unie, nu eigenlijk niet ter zake doet. De toekomstige handelsrelatie wordt immers pas besproken na de brexit. Eerst moet het vertrek zelf worden beklonken. “Ik denk dat een no deal om middernacht op 12 april nu een zeer waarschijnlijk scenario is”, zei Juncker. De gouverneur van de Bank of England, Mark Carney sprak zelfs van een ‘alarmerend hoog’ risico van de hardst mogelijke brexit Dat werd woensdag ook in Londen verkondigd door de gezaghebbende gouverneur van de Bank of England, Mark Carney. Die sprak zelfs van een ‘alarmerend hoog’ risico van de hardst mogelijke brexit, zonder afspraken. Die twaalfde april is zo’n speerpunt omdat op die dag duidelijk moet zijn of het Verenigd Koninkrijk zich moet voorbereiden op de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei. Intussen zag May weer twee bewindslieden opstappen. Het gaat om brexit-staatssecretaris Chris Heaton-Harris en de junior minister voor Wales, Nigel Adams. Zij zijn het niet eens met May’s handreiking naar ‘marxist’ Corbyn.

