Het eerste dat het nieuwe stationsplein in Utrecht opleverde, is een frietje met

Het tafeltje bevatte gaten.

Voor de puntzak.

Een historische dag. Al vroeg waren allerlei mannen in de weer, voor de vestiging van Manneken Pis, frites sedert 1991. Op karren werden zilverkleurige piketpalen aangevoerd, met zwarte koorden, en heaters en ballonnen, terwijl de eerste terrastafels met stoelen op het maagdelijke plaveisel werden neergezet.

Ook aan de gevel en in de snackbar zelf werd nog koortsachtig geschroefd en geboord. Maar boven het al ziedende vet lichtten de schermen met aanbiedingen op, en op de glaspanelen werden de openingstijden, dagelijks van 10-22 uur, geplakt.

De winterzon stond lager dan het bollendak, dat geloof ik van officiële zijde 'bubble cloud' wordt genoemd, en het licht wierp lange schaduwen van passanten over het plein.

Het eerste dat jaren van plannen, slopen en bouwen opleverde, is een frietje met

De heaters werden aangesloten op gasflessen, een van de mannen doofde een sigaret tussen duim en wijsvinger. Rechts van de snackbar werd een buizenframe in elkaar gezet voor een witte partytent, een karretje met blikjes bier en dozen wijn werd aangevoerd. Buiten de koorden bleven voorbijgangers soms even staan.

Manneken Pis.

Een friettent.

Door me heen schoot de gedachte dat hier jaren was gepland, gesloopt en gebouwd, en het allereerste dat de nieuwe schepping op ging leveren was een frietje met.

Ik zag het voor me, de klieders mayo, de rondslingerende friet, de prikkers, het vet, de duiven - in elk visioen moet een tikje verloedering zijn ingebouwd, de nieuwe heile Welt bestaat niet. En dat terwijl tegen dat bollendak een rode ballon - onderdeel van de opening van het plein een week geleden - nog altijd vocht tegen de zwaartekracht. Hij was zijn vorm al aan het verliezen, zijn ronding werd hoekig, de rimpeling van het verval had ingezet.

Ik wandelde het nieuwe Hoog Catharijne binnen, ook hier werd nog gesleuteld aan de gevel door mannen in hoogwerkers, die decoratiestukken vastmaakten. Linksaf de parfumgeuren van Douglas, rechtsaf de zeep van Lush, ertussenin de lingerie van Hunkemöller. Metershoge doeken kondigden nieuwe ketens aan. Van Haren, Miss Etam. In een ronding verkocht Dunkin' Donuts zijn mierzoete waar.

Ja, er hing vooruitgang in de lucht, kijk maar in de ogen van de mensen die voor het eerst dat plein passeren, die blik naar dat dak, de getrokken smartphones voor een kiek, de tinteling.

En tegelijkertijd is er dat oude, dat onuitroeibare, dat snelle geld, de ondernemersgeest van managementgoals en targets, van grijze stadsduiven en zwerfafval.

De ene frietzak heet Schanulleke, '300 gram prima portie voor een kindermaag', de ander heet Urbanus, '450 gram - precies voldoende voor een goede lunch', en de grootste heet Obelix, 'weegt bijna een kilo, goed dus voor een super lunch of een heerlijk diner'.

Dus dadelijk te zien onder dat iconische bollendak, een terras met ijzeren tafels; in hun gaten een puntzak met een kilo friet. De nieuwe, oude tijd.

