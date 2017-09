Het e-book is nog klein maar rukt wel op

Dit is een stijging van 74 procent ten opzichte van 2015. De uitleen van digitale jeugdtitels steeg nog explosiever, met ruim 90 procent meer dan het jaar ervoor. In totaal werden 274.000 elektronische kinderboeken geleend en 2,5 e-booktitels voor volwassenen.

Daarmee is het aandeel e-books nog altijd klein in vergelijking met het aantal fysieke boeken die leden van de openbare bibliotheken lenen: 2,8 miljoen e-books tegenover 68 miljoen boeken van inkt en papier.

Andere tijdsbesteding

Toch is de vraag naar fysieke boeken door de jaren heen spectaculair afgenomen.

Sinds het einde van de jaren tachtig is het aantal uitleningen met 100 miljoen afgenomen en daarmee meer dan gehalveerd. Volgens de openbare bibliotheken en het CBS komt dit door veranderingen in de tijdsbesteding: 'Uit het vijfjaarlijkse tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het lezen van gedrukte media sinds begin jaren negentig aan populariteit inboet. In dezelfde periode nam het gebruik van computer en internet toe.'

"Je ziet natuurlijk overal om je heen mensen lezen op tablets, e-readers en telefoons", zegt Tanja Traag, sociologe bij het CBS. "Je mag geloof ik maximaal 12 papieren boeken mee in een vliegtuig nemen, dan zijn e-books een uitkomst."

Het aantal bibliotheekleden met een digitaal gebruikersaccount steeg: dat zijn er nu 344.000, oftewel 5,5 procent het totaal aantal bibliotheekleden (3,7 miljoen).

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is verantwoordelijk voor het aanbod van e-books voor de leden van de openbare bibliotheken. Lezers kunnen ze op twee manieren lenen: als lid van de lokale openbare bibliotheek of met een landelijk lidmaatschap. Landelijke leden hebben uitsluitend toegang tot e-books. Via onlinebibliotheek.nl kunnen e-books worden gedownload op e-reader of tablet. De bestandjes verdwijnen automatisch van het apparaat als de uitleentermijn (3 weken) is verstreken.

Sinds november 2016 is het uitleenrecht op het e-book gelijkgesteld aan dat van het fysieke boek. "Dankzij de goede afspraken die we maken met de uitgevers, kunnen meerdere bibliotheekleden tegelijkertijd dezelfde titel lenen. Een e-book is dus nooit uitgeleend", zegt Lucinda Jones, hoofd afdeling Collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Is de gestage opkomst van het e-book het begin van een compleet digitale bibliotheek, zonder het vertrouwde papieren exemplaar op de planken?

Sociologe Tanja Traag: "Die glazen bol heb ik helaas niet, maar op termijn zou dat kunnen."