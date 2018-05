Het Duitse Bremen liet zoveel asielzoekers toe dat het riekt naar fraude

De Duitse asieldienst (BAMF) is in opspraak geraakt door mogelijke fraude. Een afdelingshoofd in Bremen zou tussen 2013 en 2017 aan zeker tweeduizend asielzoekers een verblijfsvergunning hebben verstrekt, terwijl ze daar officieel geen recht op hadden, melden Duitse media. De identiteit van de asielzoekers zou onduidelijk zijn geweest; papieren waren niet in orde of vervalst. De BAMF-medewerkster is ontslagen en er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen haar.

Bij de asielzoekers zou het vooral om yezidi's uit Irak gaan, of om Koerden die zich als yezidi's voordeden. Het afdelingshoofd had in de meeste gevallen geen bevoegdheid over de beslissing. De asielzoekers werden vanuit andere deelstaten naar haar toegestuurd, vooral uit Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Het BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, is decentraal opgezet: in elke deelstaat is er een afdeling.

De medewerkster zou hulp hebben gekregen van drie advocaten. Die zouden de mensen met behulp van gedetailleerde lijsten naar Bremen hebben gestuurd. Een van de advocaten zou daar zelfs bussen voor hebben geregeld. Ook naar de advocaten loopt een onderzoek, net als naar een tolk.

Als er bussen vol asielzoekers voorrijden, moet het dan niet de hele dienst opvallen dat er aparte dingen gebeuren? Stephan Thomae, FDP-parlementariër

Op het nippertje De BAMF-afdeling in Bremen viel al langer op doordat er bovengemiddeld veel asielbeslissingen positief uitvielen. Op 96 procent van alle aanvragen volgde in 2017 een verblijfsvergunning, terwijl dit in de andere deelstaten bij 64 procent van de aanvragen het geval was. De zaak kwam volgens weekblad Der Spiegel aan het rollen door de minister van binnenlandse zaken van Nedersaksen. Die schreef in september 2016 een brief aan de president van het BAMF. Een familie uit Hannover zou worden uitgezet, maar dat werd voorkomen doordat de BAMF-afdeling van Bremen op het nippertje een verblijfsvergunning verstrekte. De minister begreep dat niet, schreef hij. Het deed hem eraan twijfelen of het BAMF goed functioneerde. Deze week moest de asieldienst openheid van zaken geven in het Duitse parlement. "De algehele geloofwaardigheid van de asielbeslissingen raakt door de slechte interne organisatie van het BAMF in diskrediet", zei parlementslid Luise Amtsberg, woordvoerder vluchtelingenpolitiek van De Groenen. De CSU eist betere controlemechanismen en de AfD wil dat ook de BAMF-afdelingen in de andere deelstaten worden onderzocht.