Het duel om de hongerige thuisblijver

Wie in een van Nederlands vijf grootste steden woont, kent ze wel: de fietsers van Foodora, eigendom van het Duitse Delivery Hero. Haastig crossen ze door de stad, een knalroze zak op hun rug of op de fiets gebonden. Daarin zit een verse maaltijd die zo snel mogelijk bezorgd moet worden.

Foodora is ook actief in Haarlem en Leiden. Beetje bij beetje breiden de Duitsers uit op Nederlands grondgebied. Dat is slecht nieuws voor Take-away.com. Het Nederlandse bedrijf achter de bekende bestelwebsite Thuisbezorgd.nl is hier al jaren oppermachtig.

Dat is in Duitsland wel anders. Daar is Takeaway verwikkeld in een duel met Delivery Hero. Inzet is de gunst van de Duitsers. Het land is door zijn enorme omvang een potentiële goudmijn. Gisteren kondigde Delivery Hero een beursgang in zijn thuisland aan.

Daarmee wil het Duitse bedrijf 450 miljoen euro ophalen. Volgens directeur Niklas Östberg kan zijn bedrijf zich zo verder ontwikkelen. Dat geld wordt waarschijnlijk goeddeels geïnvesteerd in marketing. Dat is het voornaamste middel om marktaandeel te veroveren. Zo behaalde Takeway.com vorig jaar in Duitsland een omzet van ruim 35 miljoen euro, maar was het meer dan 50 miljoen aan reclamekosten kwijt.

Trots Die mega-investering lijkt niet voor niets te zijn geweest. Trots meldde Takeway.com-oprichter Jitse Groen eerder dit jaar dat zijn bestelwebsite in Duitsland even groot is als de nummers twee en drie bij elkaar. Groen vergat daarbij te zeggen dat beide achtervolgers bedrijven van Delivery Hero zijn. Opgeteld zijn de twee concurrenten ongeveer even groot. “Ik vind het prima als er een eeuwigdurend bloedbad plaatsvindt" Niklas Östberg, directeur Delivery Hero De Duitsers zijn dan ook geenszins bereid de strijd in hun thuisland te staken. “Ik vind het prima als er een eeuwigdurend bloedbad plaatsvindt”, zei Östberg vorig jaar tegen de Financial Times. “We zullen doen wat nodig is om marktleider te blijven.” Groen vergeleek op zijn beurt het marketingbudget van Takeaway met een bazooka. Door de beschietingen over en weer hebben beide bedrijven nog nooit winst gemaakt. Delivery Hero verloor in 2016 116 miljoen euro. Takeaway leed 30 miljoen euro verlies. Ooit zullen de twee toch winst moeten gaan maken. Zeker met morrende aandeelhouders die dividend willen. Takeaway.com debuteerde vorig jaar al op het Damrak. Het haalde destijds meer dan 300 miljoen euro binnen. Oprichter Groen beloofde zijn aandeelhouders binnen twee jaar winst.

Vertrouwen Het bedrijf Rocket Internet, grootaandeelhouder van Delivery Hero, kan de voorgenomen beursgang van ook goed gebruiken. De investeerder in internet-startups, bekend van onder meer Zalando, heeft het Duitse bezorgbedrijf voor 35 procent in handen. Barclays concludeerde in april dat Rocket Internet snel succes nodig heeft om het vertrouwen van investeerders terug te winnen. Dat vertrouwen is tanende na het forse verlies van 740 miljoen euro in 2016. Wanneer Delivery Hero precies naar de beurs gaat, is nog onduidelijk. Het bezorgbedrijf wil ergens in de komende maanden zijn aandelen aanbieden. Als het zover is, zal het marketingbudget ook in Nederland weer wat omhoog gaan. Meer roze reclames liggen in het verschiet.

Grote ketens komen ook naar u toe Grote fastfoodketens beginnen ondertussen ook door te krijgen dat de bezorgmarkt voor eten rap groeit. Kipspecialist Kentucky Fried Chicken kondigde gisteren aan eten te gaan bezorgen via Thuisbezorgd.nl. De Big Macs van McDonald’s worden sinds begin deze week in Amsterdam en Amstelveen tot aan de deur bezorgd. De hamburgerbakker gebruikt daarvoor UberEats, de bezorgservice van taxidienst Uber. Beide ketens keken het kunstje af bij concurrent Burger King. Die snackgigant begon eind vorig jaar al met bezorgen. Zowel de brommers van Thuisbezorgd.nl als de fietsers van het Britse Deliveroo doorkruisen Nederland met warme Whoppers.

