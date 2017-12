Het diepe onbehagen van het Britse stadje Hull

Het was een grote eer voor de Oost-Engelse kuststad. Heel 2017 was Hull culturele hoofdstad van Groot-Brittannië. Ineens stonden de spotlights op een stad die normaal gesproken zelden het landelijke nieuws haalt. En als er al nieuws over te vertellen is, is het meestal negatief. Over massa-ontslagen of groeiende armoede.

Dit jaar trok Hull tienduizenden bezoekers om de meest uiteenlopende voorstellingen te bezoeken. Het zorgde ook voor een opknapbeurt van het stadscentrum, iets waar lang om was gevraagd en waar eindelijk geld voor vrijgemaakt kon worden. Hull moest het altijd hebben van de haven en de visserij. Vrachtschepen uit Nederland en de rest van Europa vinden in Hull de toegangspoort tot de rest van Groot-Brittannië. Met name Rotterdam en Zeebrugge maken gebruik van de haven. Daarnaast kent de omgeving ook een grote vissersgemeenschap, vissers die vanuit Hull de Noordzee op gaan.

Jack Foster (20) woont op Orchard Park Estate en heeft een turbulente jeugd gehad. Hij is op jonge leeftijd uit huis geplaatst omdat zijn vader gewelddadig was. Zijn oom en tante hebben hem in huis genomen en hun best gedaan hem van de straat te houden. Zelf zegt hij dat hij sinds een paar maanden op het goede pad is. Hij wil mensen helpen voorkomen dat ze dezelfde fouten maken als hij. Zijn tante is slecht ter been en zijn oom is sinds een paar maanden thuis na een val van een trapje in de tuin. Zijn oom zit nu in 'the benefit system', met alle gevolgen van dien. Hun financiële toekomst is onzeker. © Merlin Daleman

Werkloosheid Maar in de afgelopen decennia kregen veel bedrijven het moeilijker. De concurrentie met Dover, de grootste haven van het land, pakte niet in het voordeel van Hull uit. Ook konden steeds meer vissers het hoofd niet boven water houden, omdat ze als kleine zelfstandigen niet tegen de grote jongens konden opboksen. Hull veranderde daardoor langzaam in één van de armste steden van Groot-Brittannië. In 2009 kende de stad de hoogste werkloosheid van het land. De regering in Londen beloofde dat er zou worden geïnvesteerd in Hull. Keer op keer werden de beloften niet waargemaakt. Vanuit de regering in Londen beloofden ze door de jaren heen veel aan de inwoners. Er zou nieuwe werkgelegenheid komen, de stad zou weer gaan groeien en bloeien. Maar keer op keer werden de beloftes niet waargemaakt. De afgelopen jaren is de stad weer wat aan het opleven. Er zijn grote investeringen gedaan in de haven en Siemens heeft er onlangs een fabriek geopend. Daarnaast heeft het afgelopen jaar de titel 'culturele hoofdstad van Groot-Brittannië' Hull eindelijk in positieve zin op de kaart gezet. Drie vrouwen lopen richting centrum. Ze zijn net voorbij de voedselbank van Hull, in een straat waar heel vaak zwervers slapen. Deze vrouwen zijn van the Brandsholme estate in het noorden van Hull. © Merlin Daleman

Afrekenen Maar toch zit het gevoel van onbehagen diep bij de arbeidersklasse in Hull. Het gevoel er niet bij te horen. Niet te profiteren van de enorme welvaart die je in Londen op zoveel straathoeken aantreft. Niet verwonderlijk dat 68 procent van de stad voor Brexit stemde. Dat was voor veel inwoners hét moment om af te rekenen met de politieke elite, die hen zo vaak in de steek had gelaten. Een hond op het balkon van een appartement in Newtown Count, Hull. Hier tegenover heeft Siemens in the Alexandra Dock een gloednieuwe fabriek gebouwd ter waarde van 310 miljoen pond. Er worden bladen gemaakt voor windturbines. De bedoeling is hiermee duizend banen te creëren. Siemens heeft als verrassing een echte windmolenwiek in het centrum geplaatst, als een dankjewel en als welkomstsymbool bij een bezoek aan de stad. © Merlin Daleman