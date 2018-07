Het depot van het Natuurhistorisch museum moet leeg; hoe verhuis je duizenden fossielen?

“We hadden al eerder gehoord dat we naar iets nieuws moesten uitkijken, maar die plannen werden afgelast. Nu werd ons in vrij botte bewoordingen gemeld dat we het pand per 1 juli 2019 moeten hebben verlaten. Leeg en bezemschoon, zoals dat heet.”

Inmiddels is hij weer on speaking terms met de gemeente en zijn ze samen op zoek naar een nieuw onderkomen. “Want ook de gemeente snapt dat wij niet zonder depot kunnen. Elk museum heeft nu eenmaal een collectie. Of beter, zonder collectie heeft een museum geen bestaansrecht.”

Het depot huist op een verdieping in het oude Gemeentearchief, op een steenworp van het museum. Nu de huisbaas meezoekt, vertrouwt Moeliker op de goede afloop. Het is de collectie die hem zorgen baart. Hoe verhuist hij straks die honderdduizenden objecten en monsters? De vogels, de vissen, de zoogdieren. Spinnen, kreeften, planten. En vooral: duizenden insecten. “De vele haaie- en rogge-eieren kunnen wel tegen een stootje. En met fossielen moet je voorzichtig zijn. Die zijn kwetsbaar voor trillingen of temperatuurwisselingen. Maar al die insecten! Met hun tere pootjes en voelsprieten! Daar wil je niet mee gaan rondzeulen.”

Het depot heeft geen pronkstukken zoals de Dominomus, de Tweede Kamermuis en het skelet van Ramon de olifant uit het museum zelf. De schoonheid van de opslag schuilt volgens Moeliker in zijn diversiteit en zijn omvang. “Die collectie wordt gebruikt voor onderzoek. Om te vergelijken. Het is het archief van de natuur.”