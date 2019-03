Het definitieve bewijs: hipsters lijken écht allemaal op elkaar

Nee, heel origineel is het zeker niet, om anno 2019 nog een artikel te wijden aan de klacht dat hipsters er allemaal hetzelfde uitzien. Maar bij de MIT Technology Review duikelden ze onlangs een complexiteitswetenschapper op, die het met behulp van een wiskundig model nog eens allemaal had nagerekend, en ook op die manier tot de conclusie kwam die de meeste mensen al zes jaar geleden hadden getrokken door op straat om zich heen te kijken: hipsters lijken allemaal op elkaar.

Gaap, zult u wellicht denken. Toch is dit het artikel dat dan toch eindelijk het definitieve bewijs lijkt te leveren voor die stelling. Niet vanwege de kwaliteit van het wiskundige model, maar door de reactie van iemand die zichzelf herkende in de bij het artikel gebruikte foto.

Dat was een foto van een vrij generieke hipster: baardje, ruitjesshirt en een beanie, en de man was niet blij dat zijn beeltenis werd gebruikt voor een artikel dat hij in een boze mail aan de redactie omschreef als ‘slecht geschreven en beledigende pulp’.

De hoofdredacteur van MIT Technology Review, Gideon Lichfield besloot even bij het fotopersbureau Getty, dat de foto had aangeleverde, te checken hoe deze man tegen zijn zin gefotografeerd was. Het antwoord van Getty was niet verrassend voor wie het artikel gelezen had: de man op de foto was iemand anders dan de boze klager, die zichzelf herkend had. “Dat bewijst dus ons verhaal”, concludeerde Lichfield op Twitter. “Hipsters lijken zo erg op elkaar dat ze zichzelf niet eens van andere hipsters kunnen onderscheiden.”

