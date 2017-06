Volgens het Covfefe-amendement moeten Trumps tweets altijd bewaard blijven

De politicus heeft er zelfs een officieel amendement voor ingediend: Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement Act. Afgekort C.O.V.F.E.F.E Act. Precies, covfefe. Het woord waar de hele twittergemeenschap het al sinds 31 mei, toen Trump het woord gebruikte in een tweet, over heeft. Waarschijnlijk was het gewoon een tikfout, maar omdat Trump de tweet urenlang liet staan en zijn fout niet corrigeerde, werden er massaal grappen gemaakt over de betekenis van het woord 'covfefe' . Trump verwijderde de tweet uiteindelijk toch.

Maar tweets verwijderen mag niet meer volgens het amendement van Quigly. In het amendement wordt voorgesteld de Presidential Records Act aan te passen. In die wet is vastgelegd welke communicatie van de president bewaard moet worden. Quigly wil communicatie via sociale media daar nu aan toevoegen.

De beroemde covfefe-tweet van Trump. © AP

De naam is misschien bedoeld als knipoog, over de inhoud van zijn amendement is Quigly bloedserieus. "Om het vertrouwen van het publiek in de regering te behouden, moeten gekozen regeringsfunctionarissen zich verantwoorden voor wat ze doen en zeggen. Hier horen tweets bij." Volgens Quigly zijn de tweets van Trump erg invloedrijk. "De president moet verantwoordelijk gehouden worden voor elke tweet die hij plaatst." In maart zei David Ferriero, de directeur van het Nationale Archief waar alle communicatie van de president opgeslagen wordt, hetzelfde.

Trump wendt zich haast dagelijks tot Twitter om zich uit te spreken over van alles en nog wat. Of zijn dochter nou op tv is, of hij een opmerking heeft over andere wereldleiders, zijn eigen beleid wil promoten of iets wil zeggen over het onderzoek dat loopt naar de connecties met de Russen tijdens de verkiezingen. Dit doet hij dan via zijn persoonlijke account @realDonaldTrump, en niet via het officiële account van de president: @POTUS.

Een week geleden zei Trumps woordvoerder Sean Spicer nog dat Trumps tweets gelden als officiële statements van de president, nog een reden voor Quigly om de tweets te archiveren. Of het covfefe-voorstel haalbaar is, moet nog blijken.

