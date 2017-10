Het consult: De mondhygiënist is geen overbodige luxe

Een 45-jarige lezer uit Ermelo kreeg van zijn tandarts het advies om de mondhygiënist te bezoeken. Dat terwijl hij dagelijks floss en tandenstokers gebruikt, hij eigenlijk geen tandproblemen heeft en zijn gezin dit jaar is overgestapt op de elektrische tandenborstel. Het advies had te maken met zijn leeftijd, zei de tandarts.

Behalve je gebit heeft ook de ruimte onder het tandvlees zorg nodig

"Enerzijds hecht ik aan een gezond gebit", schrijft de lezer, "anderzijds denk ik ook aan mijn portemonnee en die van mijn tandarts." De mondhygiënist wordt niet vergoed door de basisverzekering. Klopt het dat het met een stijgende leeftijd nodig is om aanvullend je gebit te laten reinigen, vraagt hij zich af? Dus bovenop het elektrisch poetsen, het flossen, het tandenstoken en de halfjaarlijkse controle?

"De meeste mensen denken dat elektrisch tandenpoetsen met flossen en tandenstoken genoeg is", zegt Frank Abbas. Hij is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. "Maar de elektrische tandenborstel op zich is geen garantie." Je hebt goede instructies nodig van de tandarts of mondhygiënist, zegt Abbas, en ook dan moet je misschien naar een mondhygiënist.

Pockets Behalve je gebit heeft ook de ruimte onder het tandvlees zorg nodig. Zelf kun je niet bij deze zogenaamde pockets komen, ook niet met een elektrische tandenborstel. De mondhygiënist kan dat wel. Als de pockets verontreinigd raken, kan een tandvleesontsteking ontstaan. "Iemand met tandvleesproblemen kan het best naar een mondhygiënist gaan", zegt Abbas. "Als die de problemen heeft verholpen, kan de patiënt zijn mond daarna grotendeels zelf onderhouden met instructies en goede zorg. Wel is het goed om het tandvlees af en toe te laten controleren." Als de problemen te ernstig zijn zal de tandarts of mondhygiënist naar een parodontoloog verwijzen. Tandvleesproblemen zijn geen ouderdomsverschijnsel, maar de schade bouwt wel op met de tijd, zegt Abbas. De kans is dus groter dat de problemen op latere leeftijd worden ontdekt, zoals bij de lezer, en soms zo laat dat een operatieve behandeling nodig is.