Het Chinese volkslied moet Hongkong tot patriottisme dwingen

Iedereen die 'de mars van de vrijwilligers' beledigt, riskeert onder de nieuwe wet tot drie jaar gevangenisstraf. Maar wat is belediging?

Lees verder na de advertentie

Volgens de wetgever gaat het om 'de intentie' waarmee het volkslied wordt beleefd. Iedereen die het volkslied op een vervormde of denigrerende manier ten gehore brengt, is strafbaar. Ook voor de scholen ligt er een taak: zij moeten leerlingen onderwijzen over de geschiedenis en de geest van de hymne.

Taferelen zoals boegeroep tijdens het volkslied bij sportwedstrijden van Hongkongs nationale teams lijken een uitgemaakte zaak. Maar wat als je in een restaurant niet opstaat als de mars der vrijwilligers op televisie voorbijkomt? Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor het arbitraire karakter van de wet, dat volgens hen uitnodigt tot een politieke interpretatie ervan.

Of de wet het Chinees patriottisme onder de bevolking van Hongkong ook echt zal vergroten, valt te betwijfelen. Zoals een plaatselijke journalist schreef over de jonge generatie die zich de laatste jaren steeds meer als Hongkongs is gaan identificeren: door het volkslied niet langer publiekelijk te beledigen, zal men proberen een gevangenisstraf te ontlopen, maar in hun hart zullen ze 'de mars van de vrijwilligers' belachelijk maken.

Niet alleen in het officieel nog steeds autonome Hongkong groeit de invloed van het Chinese communistische bewind. Heel Zuidoost-Azië wordt autocratischer door de opmars van China.