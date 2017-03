Het CDA en D66 hebben een comfortabele positie in de formatie

Beide is onwaar gebleken. Voor het Europees project geeft de bevolking nog voldoende steun. Dertien zetels achter koploper VVD werd de PVV de tweede partij, direct gevolgd door twee middelgrote partijen.

Lees verder na de advertentie

Gaat de VVD onvoldoende op zijn wensen in, dan kan hij dreigen over te stappen naar het linkse kamp, waar Jesse Klaver hem meermaals toe uitnodigde

Voor de nu komende formatie is dat een belangrijk gegeven. De VVD kan in ieder geval krachtig het initiatief ter hand nemen. Bovendien zijn meerderheden mogelijk die een stabiele coalitie geen wereldvreemde wensdroom hoeven laten zijn. Interessant is dat het CDA in de coalitievorming een sleutelrol lijkt te vervullen: daar zorgt het feit dat Rutte de PVV als regeringspartner heeft uitgesloten voor. Sybrand Buma kan het in de coalitiebesprekingen daardoor hard spelen. Gaat de VVD onvoldoende op zijn wensen in, dan kan hij dreigen over te stappen naar het linkse kamp, waar Jesse Klaver hem de afgelopen weken meermaals toe uitnodigde. De juist nogal rechtse Buma voelde daar overduidelijk niet veel voor, maar de mogelijkheid alleen al maakt zijn onderhandelingspositie sterker.

Christelijke partijen Rutte zal behalve het CDA ook één of meer kleinere christelijke partijen bij de onderhandelingen willen betrekken. Hun agenda staat op een aantal dossiers haaks op die van D66, de andere partij die in iedere denkbare coalitie een belangrijke rol speelt. Zo zijn de kleine christelijke partijen er fel op tegen dat mensen die stellen dat hun leven voltooid is, geholpen kunnen worden dat te beëindigen. De kans blijft ook aanwezig dat GroenLinks, toch één van de grote winnaars van deze verkiezingen, aan een regeringscoalitie zal deelnemen. Of de partij tot overeenstemming komt met de rechtse VVD lijkt klein. GroenLinks staat een stevige vergroening van het belastingstelsel voor en is bijvoorbeeld warm voorstander is van kilometerheffing, een woord waar bij een VVD-er de haren te berge rijzen. Ook de PvdA zal niet snel opnieuw met de VVD een coalitieavontuur aangaan, nu de partij juist vanwege zo’n experiment maar liefst 29 zetels verloor – het grootste verlies dat ooit geleden werd. Zodoende is het heel goed mogelijk dat het volledige linkse blok, dat als je nieuwkomer Denk meerekent niet meer dan 45 zetels telt, in krachteloze oppositie belandt.

Tegenvaller Het gejuich bij GroenLinks mag gisteravond dan ongekend zijn geweest, het grote succes van Jesse Klaver levert materieel gezien waarschijnlijk weinig op. Dat zal een tegenvaller zijn voor de vele jongeren die hoopten dat ze met een stem op Klaver een steviger klimaatbeleid konden afdwingen. In Rotterdam, de woonplaats van politiek leider Tunahan Kuzu, haalde Denk zelfs acht procent van de stemmen GroenLinks werd in Amsterdam wel de grootste partij, ten koste van de PvdA. In Den Haag en Rotterdam werd de PvdA overklast door Denk, de partij die opkomt voor mensen met een migrantenachtergrond. In Rotterdam, de woonplaats van politiek leider Tunahan Kuzu, haalde Denk zelfs acht procent van de stemmen. Dat burgemeester Aboutaleb in de havenstad, waar de PVV ook groeide, kampt met een groeiende polarisatie is ook een gegeven dat uit de uitslag valt af te leiden. De PVV bleef verder sterk in Limburg en werd in verschillende gemeenten in oost-Groningen de grootste partij.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.